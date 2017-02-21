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Семья блогера Лапшина наняла частного адвоката
22.02.2017 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Права известного блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан, будет защищать адвокат, нанятый его семьей, сообщил в среду пресс-атташе посольства РФ в Баку Денис Апашкин.
© Sputnik Григорий Сысоев
"Предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики следственные действия в отношении Александра Лапшина продолжаются. Его защита обеспечивается частным адвокатом, нанятым семьей. Вопрос о привлечении еще одного адвоката с российской стороны пока не рассматривается", — приводит
Он отметил, что 9 февраля представители посольства посетили Лапшина. По словам Апашкина, дипломаты на месте убедились в соблюдении прав российского гражданина в полном объеме. "Каких-либо жалоб на условия содержания Александр при встрече не высказал", — сказал Апашкин.
По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.
Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Права известного блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан, будет защищать адвокат, нанятый его семьей, сообщил...
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