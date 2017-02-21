МИНСК, 22 фев — Sputnik. Права известного блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан, будет защищать адвокат, нанятый его семьей, сообщил в среду пресс-атташе посольства РФ в Баку Денис Апашкин.



© Sputnik Григорий Сысоев Официальная позиция России по экстрадиции блогера Лапшина

Гражданин РФ и Израиля Лапшин была задержан в Минске в конце прошлого года по запросу Азербайджана , где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Беларуси приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Это решение поочередно оставили в силе Минский городской и Верховный суд. В начале февраля блогер спецрейсом был доставлен в Баку . В Москве заявили, что продолжат предпринимать шаги для освобождения Лапшина .

"Предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики следственные действия в отношении Александра Лапшина продолжаются. Его защита обеспечивается частным адвокатом, нанятым семьей. Вопрос о привлечении еще одного адвоката с российской стороны пока не рассматривается", — приводит РИА Новости слова Апашкина.

Он отметил, что 9 февраля представители посольства посетили Лапшина. По словам Апашкина, дипломаты на месте убедились в соблюдении прав российского гражданина в полном объеме. "Каких-либо жалоб на условия содержания Александр при встрече не высказал", — сказал Апашкин.

По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.