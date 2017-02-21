Некоторые минчане заметили, что возле магазина «Океан» недалеко от площади Победы больше нет привычного павильона «Хутка Смачна». Как оказалось, убрали не только его. Мы узнали, почему недавно перестало работать большинство точек этой сети.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

За комментарием по поводу закрытия павильона на улице Козлова мы обратились к гендиректору СООО «Экспресс-сервис 91» Ивану Янковичу. Правда, он от комментариев отказался и посоветовал позвонить в Мингорисполком.

Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова говорит, что в 2017 году «Хутка Смачна» закрылось не только возле «Океана». Так, больше не работает точка возле пересечения проспекта с улицей Бровки, а также у станций метро «Институт культуры» и «Академия наук».



Так выглядел павильон на Козлова. Фото из Instagram пользователя afedorenchik

Емельянова говорит, что объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них. Но закрылись объекты по другой причине.

«У них 31 декабря 2016 года закончились сроки действия договоров аренды», — поясняет начальник управления торговли и услуг.

Таким образом, в Минске осталось только два «Хутка Смачна»: на Немиге и улице Якуба Коласа.

«Остались объекты современного формата с отдельным входом, в которых человек может перекусить внутри», — говорит Емельянова.



Современный павильон на Немиге. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сеть «Хутка Смачна» работает еще с 90-х годов и долгое время она не имела явных конкурентов. Многие минчане не раз пробовали их «Златку» и «Хадун». Однако, в конце 2014 года к «Хутка Смачна» возникли претензии у правоохранителей, которые выявили на некоторых точках незаконную продажу спиртного ночью. После этого глава Минска Андрей Шорец поручил скорректировать режим работы киосков и время продажи спиртного там. В начале 2015-го МАРТ приостанавливало работу семи «Хутка Смачна» также в связи с рядом нарушений. На тот период в сети еще насчитывалось 13 мини-кафе.