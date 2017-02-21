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ГАИ ищет очевидцев двойного ДТП с участием маршрутки в Могилеве

22.02.2017 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и легкового автомобиля в Могилеве, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ГАИ ищет очевидцев двойного ДТП с участием маршрутки в Могилеве
© Фото: МОГИЛЕВ Live / ВК
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Могилеве

ДТП произошло накануне рано утром на проспекте Шмидта в областном центре. Местный 25-летний житель, управляя автомобилем Opel, врезался в маршрутку, ехавшую во встречном направлении. От удара маршрутка вылетела на тротуар и перевернулась, а легковушка столкнулась с еще одной машиной. В результате аварии незначительные травмы получил 37-летний водитель маршрутного такси, а также несколько пассажиров.

"Очевидцев данного происшествия просим обратиться  в УГАИ УВД Могилевского облисполкома  по телефонам 48-44-44, 46-44-44 круглосуточно", — сообщили в областной ГАИ.

Кроме того, собеседники агентства отметили, что существенную помощь может оказать запись видеорегистратора.

В настоящее время инспекция проводит по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Могилевчанин на автомобиле Opel, по информации ГАИ, потерял внимание и выехал навстречу маршрутном такси.

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