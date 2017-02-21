﻿ Рушник с красным орнаментом. В Могилеве утвердили логотип к 750-летию города. 21.by
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Рушник с красным орнаментом. В Могилеве утвердили логотип к 750-летию города

22.02.2017 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве утвердили логотип к 750-летию города, пишет ИА «Могилевские ведомости». Это белый рушник с могилевским орнаментом, символизирующем землю и жизнь. Над ним — знаковые современные объекты и исторические здания города, которые являются его символами.


Логотип создала инициативная группа на основе предложений участников конкурса, которые прислали около 80 работ в горисполком. Чаще всего в конкурсных логотипах были изображены ратуша и мост через реку Днепр со львами. А самым популярным дополнением стал орнамент.

Логотип станет главной эмблемой 450-летия города. Его разместят на растяжках, билбордах, лайтпостерах, на упаковке продукции могилевских предприятий, на беджах работников сферы услуг. Также логотип будут использовать на рекламной продукции.

 
Теги: Могилев
 
 
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Логотип создали на основе предложений участников специального конкурса, объявленного горисполкомом.

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