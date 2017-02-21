|
Рушник с красным орнаментом. В Могилеве утвердили логотип к 750-летию города
22.02.2017 19:55 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве утвердили логотип к 750-летию города, пишет
Логотип создала инициативная группа на основе предложений участников конкурса, которые прислали около 80 работ в горисполком. Чаще всего в конкурсных логотипах были изображены ратуша и мост через реку Днепр со львами. А самым популярным дополнением стал орнамент.
Логотип станет главной эмблемой 450-летия города. Его разместят на растяжках, билбордах, лайтпостерах, на упаковке продукции могилевских предприятий, на беджах работников сферы услуг. Также логотип будут использовать на рекламной продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Логотип создали на основе предложений участников специального конкурса, объявленного горисполкомом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии