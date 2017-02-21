В Могилеве 22 февраля открылся торговый центр «Планета Green» на улице Островского, 5. Пока работают супермаркет Green, магазины бижутерии, цветов и зоотоваров на первом этаже. Второй этаж пока пуст. Его планируют открыть после 20 марта.





Торговые площади занимают 8 тыс. «квадратов» из двенадцати. Рядом со зданием — парковка на 300 машин.

Крупный продовольственный ритейлер — якорь объекта, говорит о супермаркете Green управляющая ТЦ Валерия Суслова: «Его особенность по сравнению с другими сетевиками — очень широкая ассортиментная матрица, высокое качество товаров и линейка здоровых продуктов. Супермаркеты Green есть в Минске, Витебске, Солигорске и Бресте».

































































Свежесть продукции не проверяли, но ассортимент оценили — действительно широкий. Есть марки макарон твердых сортов, алкоголя, которых у других сетевиков нет. Впечатляет и отдел кулинарии, и «кондитерка». Правда, на ценниках мы заметили досадную ошибку — усилитель вкуса «глютаманат натрия». Возможно, дело просто в спешке.





Кондитерских изделий собственного производства в Green также много.

На первом этаже уже работают отделение банка, магазины бижутерии и украшений, бытовой химии, цветочный и зоомагазин. Откроется аптека.

На второй этаж доступ пока закрыт. Там будут магазины белорусских брендов, товаров для дома, для мам и детей, салон красоты, точка продажи итальянского мороженого, а также кофейня и кафе-ресторан «Бургер Мастер». Также откроются детская игровая комната, фотоателье, ремонт обуви, точка пошива и ремонта одежды, отделение турагентства.





Заявленного на этапе общественного обсуждения кинозала не будет.

— Мы сделали реконцепцию, по-другому распределили площади — отдали больше места для фэшн-галереи, — объясняет Валерия Суслова. — Мы провели опрос среди местного населения и поняли, что жителям больше всего тут не хватает качественных магазинов одежды, товаров для детей, расположенных в одном месте.





От обсуждения проекта до открытия торгового объекта прошло около 4 лет, рассказал корреспонденту TUT.BY председатель горисполкома Владимир Цумарев. Он приехал на открытие. Супермаркет Green ему понравился — чиновник отметил большой ассортимент и красивую выкладку товара.

— Здесь, в спальном районе, такой объект будет пользоваться спросом, особенно когда полностью откроются все точки, — считает глава городской администрации. — Инвестор вложил сюда более 5 млн евро и создал для города уже 220 рабочих мест. Заполнится второй этаж — прибавится еще около 130 рабочих мест. Для города это нормально. Мы идем на все, чтобы создать рабочие места, чтобы люди могли работать, потому что сегодня есть проблема.





























Владимир Цумарев согласился, что инвесторам нужно предлагать не только торговлю развивать, но и сферу развлечений. Он сказал, что рядом с торговым центром планируется обустроить открытую детскую площадку. Также привел в пример строительство торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Якубовского и Пысина, который планируют открыть к концу июня 2017 года. Инвестор пока ищет, кто займет площади, но там будет представлена не только торговля.

Торговый центр «Планета Green» и сам супермаркет будут работать с 9.00 до 23.00. Арендаторы — с 10.00 до 21.00.