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МТРК «Мир» в Беларуси удостоена премии «Продукт года»

22.02.2017 19:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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За объективное освещение событий и креативный подход в создании эфира. Белорусское представительство МТРК «МИР» получило Гран-при конкурса «Продукт года».

«Мы достойно здесь себя представили, мы достойно и достаточно прочно занимаем эту нишу. Конечно, впереди у нас еще много работы, много непокоренных вершин. Отрадно, что эту награду нам вручают уже третий год подряд. И вручают сегодня, в год, когда нашему радио «Мир» исполняется 20 лет, а нашей Межгосударственной телерадиокомпании – 25», - отметил главный редактор радио «Мир» в Беларуси Алексей Аникович.

Конкурс «Продукт года» был основан во Франции. В Беларуси проводится с 1998 года. Это одна из крупнейших в мире независимых общественных премий. Мнения потребителей собирают при помощи опроса и онлайн-голосования. Отличительный знак премии - это стандарт доверия потребителя более чем в 30 странах мира.

 
 
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Гран-при в год 25-летия компании коллектив получил за объективное освещение событий и креативную работу.

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