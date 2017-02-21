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МТРК «Мир» в Беларуси удостоена премии «Продукт года»
22.02.2017 19:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
За объективное освещение событий и креативный подход в создании эфира. Белорусское представительство МТРК «МИР» получило Гран-при конкурса «Продукт года».
Конкурс «Продукт года» был основан во Франции. В Беларуси проводится с 1998 года. Это одна из крупнейших в мире независимых общественных премий. Мнения потребителей собирают при помощи опроса и онлайн-голосования. Отличительный знак премии - это стандарт доверия потребителя более чем в 30 странах мира.
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