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Премьера белорусского боевика собрала аншлаг: Каттани был бы в зале

22.02.2017 21:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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На экраны вышел первый белорусский боевик. В Минске состоялась премьера фильма «Следы на воде», сообщает телеканал «МИР 24».

Он рассказывает, как милиция боролась с бандитами сразу после Великой Отечественной войны. Картина стала художественной реконструкцией реальных событий, описанных в книге Николая Ильинского «В чрезвычайной ситуации - уничтожить».

«Фильм рассказывает о событиях 1946 года, конце войны, ликвидации банд. В итоге, конечно, побеждают хорошие ребята - милиционеры, которые охраняют покой», - рассказал о картине режиссер Александр Анисимов.

«Я нашел много параллелей с современной жизнью. Хотя героика этого фильма гораздо выше, богаче и глубже, чем сегодняшние будни милиции. И это к счастью», - отметил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Премьерный показ в Минске прошел при аншлаге. Первыми киноленту увидели сотрудники правоохранительных органов. В кино «Следы на воде» можно будет увидеть с 23 февраля.

Борьбе с организованной преступностью и мафиозным кланом посвятил свою жизнь и герой культового итальянского сериала «Спрут» комиссар Коррадо Каттани. За перипетиями остросюжетного детектива следите по субботам в 16:15 на телеканале «МИР» на 18-й кнопке впервые в HD качестве.

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми фильм «Следы на воде» увидели сотрудники правоохранительных органов.

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