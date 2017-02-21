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Премьера белорусского боевика собрала аншлаг: Каттани был бы в зале
22.02.2017 21:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
На экраны вышел первый белорусский боевик. В Минске состоялась премьера фильма «Следы на воде», сообщает телеканал «МИР 24».
Он рассказывает, как милиция боролась с бандитами сразу после Великой Отечественной войны. Картина стала художественной реконструкцией реальных событий, описанных в книге Николая Ильинского «В чрезвычайной ситуации - уничтожить».
«Я нашел много параллелей с современной жизнью. Хотя героика этого фильма гораздо выше, богаче и глубже, чем сегодняшние будни милиции. И это к счастью», - отметил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
Премьерный показ в Минске прошел при аншлаге. Первыми киноленту увидели сотрудники правоохранительных органов. В кино «Следы на воде» можно будет увидеть с 23 февраля.
Борьбе с организованной преступностью и мафиозным кланом посвятил свою жизнь и герой культового итальянского
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Первыми фильм «Следы на воде» увидели сотрудники правоохранительных органов.
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