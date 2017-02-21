На экраны вышел первый белорусский боевик. В Минске состоялась премьера фильма «Следы на воде», сообщает телеканал «МИР 24».

Он рассказывает, как милиция боролась с бандитами сразу после Великой Отечественной войны. Картина стала художественной реконструкцией реальных событий, описанных в книге Николая Ильинского «В чрезвычайной ситуации - уничтожить».

«Фильм рассказывает о событиях 1946 года, конце войны, ликвидации банд. В итоге, конечно, побеждают хорошие ребята - милиционеры, которые охраняют покой», - рассказал о картине режиссер Александр Анисимов.

«Я нашел много параллелей с современной жизнью. Хотя героика этого фильма гораздо выше, богаче и глубже, чем сегодняшние будни милиции. И это к счастью», - отметил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Премьерный показ в Минске прошел при аншлаге. Первыми киноленту увидели сотрудники правоохранительных органов. В кино «Следы на воде» можно будет увидеть с 23 февраля.

Борьбе с организованной преступностью и мафиозным кланом посвятил свою жизнь и герой культового итальянского сериала «Спрут» комиссар Коррадо Каттани. За перипетиями остросюжетного детектива следите по субботам в 16:15 на телеканале «МИР» на 18-й кнопке впервые в HD качестве.