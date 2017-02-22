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Одному из старейших художников Витебска Александру Соловьеву вручили орден Франциска Скорины

22.02.2017 21:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Орден Франциска Скорины вручили в Витебске известному художнику, заслуженному деятелю искусств Беларуси, участнику Великой Отечественной войны Александру Соловьеву.


Награду одному из старейших в городе мастеров изобразительного искусства вручили во время торжественного открытия художественно-документального выставочного проекта «К 65-летию Витебской организации Белорусского союза художников» в Художественном музее.

Александр Соловьев награжден орденом в соответствии с указом президента за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие искусства и культуры Беларуси. Награду художнику вручил председатель облсовета депутатов Владимир Терентьев.

«Художник не должен говорить, за него говорят работы. Главная задача художника — найти самого себя. Я искал себя, проходя по жизни через тревоги и печали. Но это еще не финал. Кажется, что жизнь только начинается, будем ждать новых свершений, — сказал Александр Соловьев. — В искусстве нельзя врать, должна быть искренность, свое мнение. Пусть это мнение будет неверным, но это лицо художника».

«Настоящий художник — это всегда свободный, думающий, творческий человек. Но Александр Соловьев — это в первую очередь личность, и в искусстве, и в жизни, философ. Я счастлива, что он дожил до столь почтенного возраста и удостоен такой награды», — высказала мнение заведующая Художественным музеем Ольга Акуневич.

Проект, который открылся в Художественном музее, состоит из трех экспозиций. Одна из них — персональная выставка Александра Соловьева.

Александр Соловьев (родился в 1926 году в деревне Солони Ленинградской области) — советский и белорусский художник-авангардист. В 17 лет участвовал в партизанском движении, с 1944 года находился в действующей армии и принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) — его главным художником. Оформил более 100 спектаклей.

 
Теги: Витебск
 
 
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