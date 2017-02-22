Для спасения от слякоти и мокрого снега в этот раз «Обеды в среду» заглянули в кафе «Пицца Марио» у Технопарка. Надежды найти недорогой и вкусный обед оправдались частично.

Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и бюджет — 6 рублей.





С первыми трудностями сталкиваемся при выборе столика: протиснуться к дивану невозможно. Приходится с усилием двигать мебель. Или в «Марио» каждому клиенту нужно немного побыть Марио?





После физических нагрузок изучаем меню, принесенное улыбчивой официанткой. Сразу радует разнообразие блюд, а еще больше — цены: от 80 копеек до 2,5 рубля. Заказываем салат с ветчиной и сыром, куриный бульон с гренками, жареное куриное филе с пюре и польский мятный чай. За все получается 5 рублей 35 копеек — приятная цена для центра города и такого количества блюд.





Мятный чай и два пакетика сахара подают вскоре после заказа. Большие листочки мяты в горячем напитке смотрятся гармонично, свежий запах слышен издалека. На вкус — здорово. И мята чувствуется прекрасно.





Салат приносят спустя 3 минуты на небольшой подставочной тарелке. По вкусу — тот же самый салат, что мы пробовали в «Варшаве» , но с бОльшим количеством ветчины. Огурец — свежий и сочный, порубленный аккуратными брусочками. Майонеза практически нет — две маленькие капли еле заметны в общей массе.

А вот и сюрприз, очень неприятный: почти на дне тарелки обнаруживаем длинный волос. Аппетит сразу пропадает, но берем себя в руки: нужно быть смелым, как Марио!









Куриный бульон появляется на столе спустя 10 минут после заказа. Рядом ставят горстку гренок. Суп выглядит аппетитно и наваристо. Курицы много — плюс, но птичка, очевидно, не первой свежести — минус. Зато половинка отварного яйца внушительная и свежесваренная. В бульоне попадаются мелкие куриные косточки — снова минус. Если отбросить все неприятные нюансы, блюдо неплохое: 4 из 5 баллов.









Основное блюдо приходится ждать — его приносят только спустя 17 минут после заказа. Края листьев салата засохли и почернели в некоторых местах — уж лучше бы вовсе без зелени обошлись. Или замариновали бы салат в заправке и подали в качестве небольшого гарнира, как это делают в Германии.

Куриному филе не хватает сочности и соуса. В пюре — комочки.

Итог: не самый быстрый и местами совсем неприятный обед за 5 рублей 35 копеек в центре города.





Бонус: интерьер ничем не примечателен. Красные диваны и разноцветные столы, зелень в горшках на подоконниках напоминает обычное могилевское кафе. Само помещение небольшое, столы расположены близко друг к другу. Персонал вежливый и приветливый. Санузел маленький, дверь с расшатанным замком закрывается с трудом, сушилка для рук не работает — кто-то очень аккуратно обрезал провод. Однако есть бумажные полотенца. Сантехника рабочая, мыло и туалетная бумага есть.