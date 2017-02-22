На Обуз-Лесновском полигоне завершилось тактическое учение с боевой стрельбой дивизиона 231‑й артиллерийской бригады

Еще три недели назад личный состав 231‑й артиллерийской бригады находился в расположении воинской части и занимался плановым обслуживанием вооружения и военной техники, проводил занятия по предметам боевой подготовки. Но все изменилось, когда в рамках комплексной проверки Вооруженных Сил поступила вводная — привести один из дивизионов в высшую степень боевой готовности, во взаимодействии с военными комиссариатами призвать военнообязанных (всего около 200 человек) и совершить марш на 230‑й общевойсковой полигон.