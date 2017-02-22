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Февральский гром «Гиацинтов»

22.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На Обуз-Лесновском полигоне завершилось тактическое учение с боевой стрельбой дивизиона 231‑й артиллерийской бригады

Еще три недели назад личный состав 231‑й артиллерийской бригады находился в расположении воинской части и занимался плановым обслуживанием вооружения и военной техники, проводил занятия по предметам боевой подготовки. Но все изменилось, когда в рамках комплексной проверки Вооруженных Сил поступила вводная — привести один из дивизионов в высшую степень боевой готовности, во взаимодействии с военными комиссариатами призвать военнообязанных (всего около 200 человек) и совершить марш на 230‑й общевойсковой полигон.


Расчет установок для стрельбы проводит командир отделения — вычислитель младший сержант Михаил Окунев

 
 
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На Обуз-Лесновском полигоне завершилось тактическое учение с боевой стрельбой дивизиона 231‑й...

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