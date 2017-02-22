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Человек года Витебщины – 2016

22.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Витебске прошла церемония чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины — 2016». Ими стали 100 представителей разных профессий и сфер деятельности.

В номинации «Защита Отечества» лауреатами этого почетного звания стали командир войсковой части 55719 гвардии полковник Кирилл Казанцев (об этом сообщалось в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» 7 февраля) и заместитель военного комиссара Витебской области полковник Александр Бородий.

Полковник Александр Бородий более трех десятилетий посвятил служению Отечеству в Вооруженных Силах. Куда бы ни приводила офицера судьба, везде он оставлял позитивный след — благодаря профессиональным знаниям, армейскому опыту и жизненной мудрости.

В военном комиссариате Витебской области Александр Александрович служит с 1994 года, пользуется заслуженным авторитетом. Уважают его и в военных комиссариатах региона.

В прошлом году они трижды выполняли задачи по практическому призыву и поставке мобилизационных ресурсов — эта работа была выполнена с честью, на высоком профессиональном уровне.

Проявляя завидные морально-деловые качества, принципиальность, требовательность к себе и подчиненным, офицер внес значительный личный вклад в повышение мобилизационной готовности, совершенствование мобилизационной подготовки. Военкоматы области на ведущих позициях в стране.

За высокие результаты в служебной деятельности, личную преданность Отчизне полковник Александр Бородий неоднократно поощрялся руководящим составом Вооруженных Сил, руководством области.

Сотрудники военных комиссариатов региона искренне поздравляют Александра Александровича с присвоением почетного звания «Человек года Витебщины — 2016». Желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, свершения всех планов, успехов в ратном труде на благо Родины.

Подполковник Александр Глушаков

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске прошла церемония чествования лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины — 2016». Ими...

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