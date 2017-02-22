Срочная служба в 740‑й зенитной ракетной бригаде одного из лучших водителей-электриков ЗИЛ‑131 рядового Петра Маскалика подходит к концу. За полтора года, по словам солдата, воинская часть стала для него родной, а сослуживцы — близкими людьми, которым можно доверять, на которых можно положиться…



Выбор профессии для Петра стал, как и для всех юных, делом нелегким. Единственное, в чем паренек был твердо уверен с детства: он освоит специальность, благодаря которой принесет максимальную пользу людям.

Окончив Минский государственный профессионально-технический колледж, Пётр Маскалик полтора года работал проводником пассажирского вагона в Минском отделении Белорусской железной дороги.

— С выбором профессии не ошибся: она пришлась по душе, — поделился солдат. — Это ж так интересно!.. Самая дальняя точка следования — Новосибирск. Сколько довелось повидать… Люди все разные. Конечно, очень многое зависит от самого человека, его воспитания. Таким образом, работа научила меня ладить с людьми, находить с ними общий язык…

А потом пришла повестка из военного комиссариата Воложинского района. Для Петра начались армейские будни — служба в подразделении, которым командует майор Виталий Демьянович. О нем рассказал солдат так:

— Командир у нас всегда доброжелательный, уравновешенный, каждый может рассчитывать на его дельный совет. Мы, в свою очередь, стараемся выполнить поставленные задачи, служить достойно и не подводить его. Коллектив наш дружный. Не зря говорят об армии, что это как одна семья… К тому же служба дисциплинирует — я, например, стал более ответственным, готов к решительным действиям, и обдумать поступки не забываю. Мы все в армии возмужали.

Тем ребятам, которым еще только предстоит примерить военную форму и отведать вкус солдатского хлеба, хочу пожелать не бояться испытаний: трудности закаляют характер. А овладевать воинской специальностью очень интересно. Терпение, старание — и в результате обязательно будет успех. А как приятно услышать похвалу или слова благодарности от командира или товарищей, которых уважаешь… Желаю успехов всем будущим воинам!

Капитан Татьяна Шишова, фото автора