По итогам полевого выхода и контрольных занятий, проходивших в конце прошлого года, старший прапорщик Виктор Федосцов признан лучшим среди начальников станции радиопомех Р‑330Б(БМ) в 10‑м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы. Это стало очередным подтверждением профессионализма военного специалиста, в 2012 году награжденного нагрудным знаком «Отличник подразделений РЭБ».



…А детство у Виктора было не таким безоблачным, как у большинства его ровесников. Родители болели — и паренек рос в детском доме, затем учился в школе-интернате.

Призыв на срочную службу в 1995 году нисколько не поколебал его внутренних устоев: жить, учиться и трудиться в большом коллективе он привык с детства. И по службе все стало получаться. Мастер по ремонту артиллерийского вооружения отдельного ремонтно-восстановительного батальона, дислоцированного в Заслоново, Виктор Федосцов и сам удивлялся, как споро он справляется с обязанностями. Да и начальство подметило, что на работу солдата любо-дорого смотреть.

— Мне, видимо, просто очень нравилось доверенное дело… — признался с улыбкой Виктор Анатольевич. — Уже в первые месяцы военной службы понял: это для меня. Неудивительно, что спустя год после призыва я стал младшим сержантом контрактной службы, занял должность старшего мастера по ремонту артиллерийского вооружения. Затем присвоили звание сержант, назначили командиром ремонтного отделения…

Вскоре ту воинскую часть расформировали, Виктора перевели в Борисов…

В военном городке Лядище находился 10‑й отдельный центр радиоэлектронной борьбы — в конце 2004 года Виктор Федосцов стал в нем командиром отделения. А в начале 2005‑го его направили на учебу в 72 ОУЦ. К этому, признаться, сержант контрактной службы давно стремился.

— Вернулся в часть с погонами прапорщика и принял должность начальника станции радиопомех Р‑330Б взвода радиопомех (УКВ‑радиосвязи), — вспоминает Виктор Анатольевич. — В 2009 году моя машина прошла модернизацию. Специалисты научно-производственного предприятия «Радар» работали в части, а я помогал: кто же лучше знает мою станцию… Да и сам был весьма заинтересован в высоком качестве проделанной работы.

Что ж, специалисты «Радара» не разочаровали. Старший прапорщик Федосцов по сей день начальник той станции.

Из тех ребят, которых в течение более двух десятков лет довелось ему учить военному ремеслу, вышло 16 прапорщиков. А трое выросли в офицеров! И это наставничество — одна из самых значимых страниц армейской биографии военнослужащего.

К слову, когда Виктору Анатольевичу вручали нагрудный знак «Отличник подразделений РЭБ», он испытал двойную радость. Ведь среди награжденных тогда был и его подчиненный — командир отделения младший сержант Дмитрий Митянин…

— Можно много говорить о приоритетах в службе, но главное, как ни крути, — хорошо знать технику. Причем всему личному составу подразделения, — убежден старший прапорщик Федосцов. — И очень важно доверять подчиненным, давать им возможность действовать самостоятельно. Приятно, когда мне доверяют!.. Всегда стараюсь такое отношение к себе оправдать.

Пусть прозвучит высокопарно, но скажу, что думаю: для меня служба в Вооруженных Силах — это патриотизм. Если бы я не любил Родину, разве остался бы в армии, отдал бы ей лучшие годы? А я остался — и не жалею!

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица