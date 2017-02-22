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"Первостепенное внимание - защите национальных интересов". Президент поздравил защитников Отечества

23.02.2017 06:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, а также ветеранов и всех сограждан с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Текст поздравления 22 февраля зачитал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на торжественном собрании во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. «В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных Сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Особые слова благодарности президент выразил ветеранам Великой Отечественной войны. «Своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родной Беларуси.

 
 
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