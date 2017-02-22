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Откровения Януковича и Украина без СССР, громкие суды и носки в банке - все интересное за вчера

23.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

С праздником, мужчины! Сегодня вас обязательно будут поздравлять на работе и дома, но знаете что? В этом году пресловутые носки уже нельзя будет назвать скучным подарком: брестская «чулочка» запаковала их в… консервные банки. «Герметичная упаковка сохранит носки вашего мужчины сухими при любых погодных условиях. А в пустую банку потом можно что-нибудь положить или налить». Забавно получилось!


ВАЖНОЕ

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который после протестов в стране бежал в Россию, дал большое интервью российским и украинским журналистам в связи с третьей годовщиной Евромайдана, а также обратился к мировым политикам. Говорил о виновных в преступлениях на Майдане, вводе войск в Украину, возвращении домой, уголовном деле и референдуме о статусе Донбасса.

А нынешний президент Украины Петр Порошенко предупредил Беларусь о возможных «сюрпризах» со стороны России. По его словам, сейчас «Кремль усиливает давление на Беларусь».

Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев вложили в минский стартап Banuba, разрабатывающий мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности, аж 5 млн долларов! Думаем, не прогадают — за этим сегментом мобильных технологий будущее.

Ключевые субъекты белорусской «нефтянки» обезглавлены: оба нефтеперерабатывающих завода имеют исполняющих обязанности гендиректоров, однако для принятия важных решений этого недостаточно — для них ищут новых руководителей. И вот кто на примете.

В Минске продолжается суд по делу о нападении в ТЦ «Европа»: вчера стало известно, что о массовом убийстве Казакевич думал уже 2−3 года. Сегодня будут слушать родителей парня — сейчас они стараются не встречаться с журналистами, в перерывах общаются с адвокатом сына.

Также сейчас идет процесс о нападении ученика на учительницу в 74 гимназии Минска: вчера в суд пришли даже те родители, которых не вызывали — чтобы рассказать о давних конфликтах класса с этим педагогом. «Наша борьба напоминала борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, все было бесполезно. В конце года я лично сказал классной: „Все плохо закончится“. Она просила потерпеть. Кто же знал, что так плохо закончится».

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот у нас белорусское тунеядство в лицах: собрали истории тех, кого государство считает социальными иждивенцами. Кстати, тунеядцев в стране налоговики насчитали 470 тысяч — это почти каждый десятый трудоспособный белорус. Но на деле многие из тех, кто был зачислен в «социальные иждивенцы», в действительности не могут найти работу из-за тяжелой ситуации в экономике, не живут в Беларуси или же не имеют возможности работать по семейным причинам.

В Минске закончился суд по резонансному делу об убийстве 45-летним мужчиной своей бывшей жены: ее тело искали три года. История их взаимоотношений была очень сложной, да и приговор для убийства получился нетипичным. А в Гомеле вчера начался суд по еще одному делу об убийстве бывшей жены: 36-летний Николай жестоко избил ее и выбросил из окна седьмого этажа на глазах детей. Та еще история.

На границе служебная собака пограничников напала на ребенка: немецкая овчарка «нештатно среагировала» на выход из машины двух пассажиров. Ребенку обработали раны, семье принесли официальные извинения.

Посмотрите, какой чудесный дом в скандинавском стиле построили под Минском за 118 дней! Уверены, многие наши читатели сейчас пожалели, что не видели его раньше — до того, как начали свою стройку.


Геймер из США умер после 22 часов стрима World of Tanks. Берегите себя. Ни одно хобби — даже если оно приносит деньги! — того не стоит.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Продолжаем наш проект «25 лет без СССР». И вчера мы рассказывали об Украине — единственной стране бывшего Советского Союза, где сейчас идут активные военные действия. Украина сейчас живет в новой реальности, и, как и 25 лет назад, когда распался СССР, пытается приспособиться к меняющимся условиям жизни. Вот здесь — первая часть рассказа о том, как она изменилась за последнюю четверть века. А во второй части (на следующей неделе) расскажем, как живет прифронтовой Мариуполь, что делают на передовой медики и как сосуществуют в стране несколько православных церквей.


А вот очень классная история о том, как уроженец Беларуси в США создает революционную систему борьбы против рака с помощью лазерных технологий, действующих на клеточном уровне. Технология нацелена на борьбу с клетками, которые остаются после хирургического удаления раковой опухоли. Эти клетки могут быть устойчивы к лекарствам и лучевой терапии. Удачи ему, это мегаважно!

AUTO.TUT.BY посмотрел, куда экспортируют автомобили белорусской сборки. Например, Бельгия, Германия и США в списке главных импортеров белорусских машин довольно неожиданны. Сами в шоке.

Откройте кошельки и проверьте свои деньги: на днях милиция задержала фальшивомонетчиков, которые напечатали и успели сбыть около 200 поддельных купюр номиналом 20 рублей. Если на таких купюрах в вашем кошельке серийный номер СК 8387976 — срочно звоните следователям.

Если вы задумываетесь о переезде куда подальше, имейте в виду: NASA открыло 7 экзопланет, на которых может существовать жизнь. Жаль, полететь к новой системе пока невозможно — даже со скоростью света на это уйдет около 40 лет. Но мы знаем, куда можно полететь уже совсем скоро и совсем задешево! Готовьте деньги собирайте чемоданы: «Белавиа» снова устраивает распродажу билетов. Цена — 50 евро плюс сборы.

Все новости среды, 22 февраля


Кстати, для тех, кто, наоборот, прилетает в Беларусь, мы выпустили обалденные открытки: их уже распространяют вместе с миграционными картами на рейсах «Белавиа» из Берлина, Варшавы, Франкфурта и Стокгольма, а также будут дарить гостям в отелях Minsk Marriott Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk. Гордимся, что работы наших фотографов будут «жить» по всему миру!

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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С праздником, мужчины! Сегодня вас обязательно будут поздравлять на работе и дома, но знаете что? В этом году пресловутые носки уже нельзя будет назвать скучным...

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