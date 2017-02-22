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Ночью на активистов возле Куропат напали неизвестные в масках
23.02.2017 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 23 февраля на лагерь актиистов возле Куропат напали неизвестные в масках с деревянными заостренными палками, сообщает
Нападавших было от 15−20 человек. По словам активистов, нападение заняло около минуты: неизвестные ругались, выкрикивали «Слава России» и «Белая раса». Нападавшие разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку, в которой активисты развели костер. Один из обитателей лагеря, Алесь Киркевич, пострадал — его ударили деревянной битой по виску. После этого нападавшие скрылись.
По мнению представителей «Молодого фронта», это была спланированная акция, цель которой — запугать активистов.
В лагерь приехали председатель Партии БНФ Алексей Янукевич и лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич. Вместе с активистами они обсуждают план дальнейших действий. Сворачивать лагерь они не намерены.
Напомним, уже несколько дней продолжается
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Нападавшие разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку, в которой активисты развели костер. Один из обитателей лагеря пострадал - его...
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