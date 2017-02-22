Ночью 23 февраля на лагерь актиистов возле Куропат напали неизвестные в масках с деревянными заостренными палками, сообщает Радио «Свобода» .



Алесь Киркевич. Фото: Радио "Свобода"

Нападавших было от 15−20 человек. По словам активистов, нападение заняло около минуты: неизвестные ругались, выкрикивали «Слава России» и «Белая раса». Нападавшие разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку, в которой активисты развели костер. Один из обитателей лагеря, Алесь Киркевич, пострадал — его ударили деревянной битой по виску. После этого нападавшие скрылись.

По мнению представителей «Молодого фронта», это была спланированная акция, цель которой — запугать активистов.

В лагерь приехали председатель Партии БНФ Алексей Янукевич и лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич. Вместе с активистами они обсуждают план дальнейших действий. Сворачивать лагерь они не намерены.



Фото: Радио "Свобода"

Напомним, уже несколько дней продолжается акция протеста на стройке на улице Мирошниченко. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодго фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что на месте строительства могут быть захоронения.