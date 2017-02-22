В суде Октябрьского района рассматривается административный протокол в отношении местного блогера, создателя популярного сообщества в социальной сети «Рудабельская паказуха» Андрея Паука. В протоколе по статье мелкое хулиганство указано, что Паук «беспричинно, из хулиганских побуждений, назойливо, неоднократно приставал к Тамаре Кароль, требовал от нее ответы на свои вопросы». «Пострадавшая» от действий блогера — председатель Любанского сельского совета Тамара Кароль.

Андрей Паук планировал устроиться на работу учителем биологии и химии в Любанскую школу, а председатель местного сельсовета инициировала письмо от жителей деревни в отдел образования с просьбой не брать блогера на работу из-за его «деятельности».

— Я посетил сельский совет и спросил у Тамары Кароль, что она имеет в виду, какая моя деятельность не нравится ей. А она после моих вопросов обратилась в милицию, якобы я назойливо приставал к ней, — объяснил блогер.

В суде Кароль заявила, что своими вопросами Паук мешал работать сотрудникам сельсовета, а под «деятельностью» подразумевала сообщество «Рудабельская паказуха».

— Туда все ходят, а оттуда негатив выплывает. Если бы хотя бы там было 50 на 50 негатива, я бы еще соглашалась. Меня не устраивает его деятельность как человека, как мать, — заявила на суде Кароль. Она повторила, что посетитель вел себя «назойливо» и «занудливо», мешал работать бухгалтеру в соседнем кабинете.

Бухгалтер Ольга Рудник заявила, что при посещении сельсовета у Паука было «культурное поведение», но оно «напрягло всех на рабочих местах».

— Его присутствие мешало рабочему процессу. Я должна что? Сидеть в напряжении и ждать, что он начнет нас снимать? И когда он ушел — мы не могли выполнять свои обязанности, так как его приход всех нас возбудил! — подчеркнула на суде бухгалтер.

Блогер не признает себя виновным.

— Чинуши наши забыли, для чего и для кого они работают. Давят своим авторитетом, решают за нас. Вообще-то Тамара Кароль, пользуясь служебным положением, создала у людей мой негативный образ — можно подавать встречный иск, — прокомментировал Паук.

Решение планируется вынести 1 марта.

Это не первый подобный суд в Октябрьском, когда чиновники обижаются на граждан, задающих вопросы, и подают в суд.

На прошлой неделе за «приставание к гражданам» суд оштрафовал на 15 базовых величин (345 рублей) лидера «Молодых демократов» Алену Луцкович. Луцкович и Паук проводили на улице опрос для сообщества «Рудабельская паказуха» и задали прохожим вопрос о честности и справедливости белорусских выборов. Они спросили о качестве белорусских выборов и чиновников из райисполкома, которых встретили на улице. Те расценили вопрос как «назойливое приставание» и обратились в милицию. Сотрудники райисполкома на суде показали, что Луцкович приставала к ним, чем нарушила «эмоциональное спокойствие», из-за чего чиновники не смогли исполнять свои должностные обязанности. Суд признал активистку виновной в мелком хулиганстве.

Ранее управляющая делами Октябрьского райисполкома Валентина Шлапакова подавала иск в суд за оскорбление в отношенни гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского, который назвал ее «рабом». Но суд не стал привлекать журналиста к ответственности и вынес решение, что слово «раб» не является оскорблением.