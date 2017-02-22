Бывший директор УКС Пинска подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Руководитель предприятия с 2014 по 2016 год отдавал распоряжения подчиненным незаконно начислять и выплачивать ему премии, единовременные и стимулирующие выплаты, а также материальную помощь, рассказал начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий. Общая сумма всех выплат составила почти 25 тысяч рублей.

Это считается ущербом в особо крупном размере. Факты стали известны после совместной проверки предприятия сотрудниками Пинского межрайонного КГК, УДФР и прокуратуры. Уголовное дело возбудил межрайонный прокурор. Бывший директор задержан. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.