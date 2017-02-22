23 Февраля и 8 Марта — два соседствующих праздника, о выборе подарков на которые ходит немало анекдотов и шуток. TUT.BY попробовал помочь витебским мужчинам и женщинам, устроив опрос: какой презент они хотели бы получить. Первое слово — представителям сильного пола.



Иван Пищулов, подполковник, командир экипажа вертолета. Хотел бы получить в подарок комплект свечей для машины. Фото из архива семьи Пищуловых

Одни считают, что 23 Февраля — праздник исключительно для военных. Другие думают, что в этот день можно поздравлять всех мужчин, в том числе будущих защитников Отечества.

Мы опросили более 60 мужчин, при этом не обращали внимание на возраст, звание и наличие военного билета. Многие респонденты признались, что будут рады любому подарку, сделанному от души. Но мы все же постарались выведать поконкретнее, что нужно преподнести, чтобы попасть в десяточку.

Начали опрос с будущих защитников.



Роман, 16 лет, будущий архитектор. Увлекается плаванием и хотел бы в подарок хорошие очки для плавания. Фото: Мария Козлова

Носки, мотоцикл, мини-танк

Носки и пена для бритья в качестве подарка на 23 Февраля — уже анекдот. Но, как ни странно, юноши 17−18 лет не против их получить:

— Носки и трусы всегда нужны. Это очень круто, что их дарят 23 Февраля: как раз стратегический запас иссякает, и тут — пополнение. Супер!

— Предпочел бы такое не получать, но если подарят, так подарят.

— Каждый год это вызывает улыбку. Но если дарят 10 пар серых, черных и белых носков, то это круто. Они всегда нужны, и это не такой уж и дешевый подарок, если носки хорошие. Вот честно, был бы очень рад!

Но если копнуть поглубже, выясняется, что в идеале мужчин порадуют все же не носки.

В мечтах у 16-летних парней — велосипедная задняя втулка ODYSSEY HAZARD V3, игровая видеокарта Nvidia GTX 1080 Ti и мотоцикл. При этом один юноша скромно ответил, что был бы рад ручке и блокноту.



Максим, 17 лет, будущий архитектор. С радостью принял бы в подарок качественные краски. Фото: Мария Козлова

В 17 лет в список желаний добавляются новые борцовки или дисплей на телефон. Частый ответ для респондентов этого возраста: «Для меня важен любой подарок». Созвучны с этим предпочтения 18-летних парней: они порадовались бы «вниманию», «книжке» и «мини-танку».

В 19 лет мечтают об игровом компьютере с монитором 27 дюймов, спортивном питании, хорошем парфюме.

— Точно не стоит дарить открытки и разную мелочевку — это ни к чему, — уверен Максим. — Девушка может отвести парня к мастерам, обязательно профессионалам, которые постригут его не обычно, а по-современному.

Александр считает, что хорошим знаком внимания от девушки будет свидание или прогулка. Если финансы позволяют — можно подарить брендовую вещь.

Станислав не отмечает этот праздник, но посоветовал девушкам обратить внимание на «что-нибудь мужское: визитницу, фляжку, портсигар, что-то для хобби».



Дмитрий, 19 лет, будущий техник-строитель. В праздник мечтает о походе в театр или кино. Фото: Мария Козлова

Кто сказал, что среди молодежи не осталось рыцарей? Мы нашли парня, который в 21 год хотел бы получить в подарок настоящий меч — стальной, закаленный, боевой.

Есть среди молодых ребят и романтики.

— Лучше, чтобы это был какой-нибудь сюрприз, чем вещь из стандартного набора к таким праздникам. Что угодно, необязательно материальный презент. Мне как-то подарили книгу, билет на концерт. Это гораздо приятней, чем ситуация в школе, когда всем мальчикам дарили одно и то же, и каждый знал заранее, что это будет, — поделился Эдуард.

Вот что по этому поводу добавил Андрей:

— Как по мне, подарок не важен. Наверное, лучший знак внимания от девушки — хороший ужин.

Еще одно оригинальное пожелание — получить в подарок качественный чай.



Юрий, 22 года, программист. Мечтает о квадрокоптере. Фото: Мария Козлова

Внимание, впечатления или атрибут хобби

Зрелые мужчины почти все, что им нужно, уже купили себе сами. Поэтому успех в выборе подарка ждет чутких и внимательных женщин — необходимо обращать внимание на детали.

Если вы собираетесь сделать подарок, исходя из хобби своего спутника, то нужно быть уверенной, что ему нужна именно эта вещь. То есть не просто узнайте, что, допустим, мужчине нужен нож — а уточните: какой конкретно. Лучше всего спросите напрямую. Как вариант — подойти и признаться, что вы намерены дарить, например, портативное зарядное устройство. Спросите: «Какое лучше?». И отправляйтесь вместе в магазин.

Дмитрий посоветовал, что можно купить для рыбаков и туристов:

— Подарок, совпадающий с хобби — вдвойне приятнее. Если мужчина, как и я, увлекается зимней рыбной ловлей, то хорошим выбором станут ледобур, хороший термос, рыболовные мушки. Если же походами — то огниво, туристическая посуда (двустенная, чтобы не обжигала руки).

— Если у мужчины есть машина, подарите аксессуар, которого еще не хватает. Как идея — электрокомпрессор для подкачки колес, колпаки на зимние колеса, комплект ключей для авторемонта, чехол на руль, яркий аккумуляторный фонарик или просто хороший ароматизатор воздуха, — поделился Владислав.

Зная пристрастия мужчины, можно подарить ему впечатления. Например, сертификат на езду по гоночной трассе на арендованной спортивной машине.



Александр, 35 лет, преподаватель. Идеальный подарок для него — праздничный ужин при свечах. Фото: Мария Козлова

Художник Станислав считает, что отличный подарок — тот, который сделан своими руками:

— Таким образом вы подарите свое время и внимание — это ценнее, чем просто поход в магазин.

У опрошенных нами мужчин 30−40 лет есть все, но не хватает им порой мелочей: интересной книги, термокружки, торта и выходного.

Максим предостерег от бессмысленной траты денег: «Не стоит их переводить на какую-то дешевку, лучше купить что-то долговечное, практичное». Наверное, поэтому один из наших респондентов хотел бы получить в подарок Geely.



Павел Пищулов, полковник запаса. Лучший подарок для него — забота любимых жены и дочери. Фото из архива семьи Пищуловых

Мужчины, перешагнувшие 50-летний рубеж, сошлись во мнении, что важнее всего — внимание женщины. Нашему 61-летнему респонденту хотелось бы просто поцелуя. А 63-летний мужчина мечтает о путешествии.

Так что, дамы, все в ваших руках! Секрет прост: мужчинам нужны ласка, любовь и внимание к их интересам.