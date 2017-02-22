|
МВД рассказало об индивидуальном порядке для лиц с паспортами ДНР и ЛНР
23.02.2017 08:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Решение о пребывании на территории Беларуси владельцев паспортов самопровозглашенных ЛНР и ДНР будет приниматься органами внутренних дел в индивидуальном порядке, сообщили Sputnik в МВД.
В Беларуси пояснили, что документы (паспорта ДНР и ЛНР) являются недействительными на территории республики. Однако, согласно указу "О пребывании граждан Украины в Беларуси", люди, предъявляющие подобные свидетельства, освобождены от предоставления некоторых документов, которые необходимы для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси.
Так, если владельцы паспортов ДНР и ЛНР пребывают в страну с территории РФ, в первую очередь будет проведена идентификация личности. Затем органы внутренних дел принимают решение о въезде и пребывании в стране по каждому человеку индивидуально, учитывая его жизненную ситуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия признала паспорта, а также ряд других документов ДНР и ЛНР действительными до разрешения конфликта в Донбассе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии