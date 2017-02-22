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МВД рассказало об индивидуальном порядке для лиц с паспортами ДНР и ЛНР

23.02.2017 08:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Решение о пребывании на территории Беларуси владельцев паспортов самопровозглашенных ЛНР и ДНР будет приниматься органами внутренних дел в индивидуальном порядке, сообщили Sputnik в МВД.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.  

В Беларуси пояснили, что документы (паспорта ДНР и ЛНР) являются недействительными на территории республики. Однако, согласно указу "О пребывании граждан Украины в Беларуси", люди, предъявляющие подобные свидетельства, освобождены  от предоставления некоторых документов, которые необходимы для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси.

Так, если владельцы паспортов ДНР и ЛНР пребывают в страну с территории РФ, в первую очередь будет проведена идентификация личности. Затем органы внутренних дел принимают решение о въезде и пребывании в стране по каждому человеку индивидуально, учитывая его жизненную ситуацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия признала паспорта, а также ряд других документов ДНР и ЛНР действительными до разрешения конфликта в Донбассе.

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