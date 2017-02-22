МИНСК, 23 фев — Sputnik. Следователи обратились к белорусам с просьбой помочь найти поддельные купюры номиналом 20 рублей, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

Двое мужчин с января по февраль этого года изготовили порядка 200 единиц фальшивых 20-рублевых купюр с серийным номером "СК 8387976". Подделки они сбывали в магазинах, маршрутках, киосках "Минсктранса", приобретая недорогие товары. В качестве сдачи они получали настоящие деньги.

В настоящее время, по информации следователей, часть фальшивок изъята. Однако не исключено, что поддельные купюры могут еще находиться в обороте. В связи с этим следствие обращается в гражданам с просьбой сверить номера на своих деньгах. Если же там будет указан номер "СК 8387976", то необходимо обратиться по телефонам: 8 (017) 252-02-02, 8 (017) 256- 14-34.

Что касается фальшивомонетчиков, в отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.