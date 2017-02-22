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СК призвал граждан быть внимательнее к 20-рублевым купюрам

23.02.2017 08:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Следователи обратились к белорусам с просьбой помочь найти поддельные купюры номиналом 20 рублей, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

Двое мужчин с января по февраль этого года изготовили порядка 200 единиц фальшивых 20-рублевых купюр с серийным номером "СК 8387976". Подделки они сбывали в магазинах, маршрутках, киосках "Минсктранса", приобретая недорогие товары. В качестве сдачи они получали настоящие деньги.  

В настоящее время, по информации следователей, часть фальшивок изъята. Однако не исключено, что поддельные купюры могут еще находиться в обороте. В связи с этим следствие обращается в гражданам с просьбой сверить номера на своих деньгах. Если же там будет указан номер "СК 8387976", то необходимо обратиться по телефонам: 8 (017) 252-02-02, 8 (017) 256- 14-34.  

Что касается фальшивомонетчиков, в отношении них возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. 

 
Теги: Минск
 
 
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За два месяца фальшивомонетчики изготовили около 200 поддельных купюр, часть из них изъята.

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