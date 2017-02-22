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Рыженков и Девятовский с голым торсом. Минчан приглашают на забег настоящих мужчин
23.02.2017 08:48 — Новости Общества | Tut.by
В центре Минска 23 февраля пройдет забег настоящих мужчин, в котором будут участвовать исключительно парни с голым торсом. Среди них — первый замглавы администрации президента Максим Рыженков и депутат Вадим Девятовский. Организаторы приглашают всех желающих посмотреть на забег и особенно девушек, которые бы встретили ребят на финише.
Заобег стартует в 16.00 на пешеходной дорожке возле центрального входа в Дворец спорта. Почти 1000 мужчин с голым торсом пробегут дистанции в 1 и 3,5 километра. Среди них будут участники из Украины и России, а также известные белорусы — первый замглавы администрации президента Максим Рыженков, а также бывшие спортсмены, а ныне депутаты Вадим Девятовский и Александр Богданович.
Каждый участник получит памятную медаль, а тройка лучших на дистанции 3,5 километра — денежные сертификаты. На финише возле центрального входа в Дворец спорта всех будут встречать девушки и раздавать участникам медали, а также целовать.
Организаторы приглашают посмотреть на пробег всех желающих. Девушкам же предлагают встречать бегунов на финише вне зависимости от того, знакомые ли это им люди.
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Забег пройдет 23 февраля.
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