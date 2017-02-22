﻿ Рыженков и Девятовский с голым торсом. Минчан приглашают на забег настоящих мужчин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рыженков и Девятовский с голым торсом. Минчан приглашают на забег настоящих мужчин

23.02.2017 08:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В центре Минска 23 февраля пройдет забег настоящих мужчин, в котором будут участвовать исключительно парни с голым торсом. Среди них — первый замглавы администрации президента Максим Рыженков и депутат Вадим Девятовский. Организаторы приглашают всех желающих посмотреть на забег и особенно девушек, которые бы встретили ребят на финише.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заобег стартует в 16.00 на пешеходной дорожке возле центрального входа в Дворец спорта. Почти 1000 мужчин с голым торсом пробегут дистанции в 1 и 3,5 километра. Среди них будут участники из Украины и России, а также известные белорусы — первый замглавы администрации президента Максим Рыженков, а также бывшие спортсмены, а ныне депутаты Вадим Девятовский и Александр Богданович.

Каждый участник получит памятную медаль, а тройка лучших на дистанции 3,5 километра — денежные сертификаты. На финише возле центрального входа в Дворец спорта всех будут встречать девушки и раздавать участникам медали, а также целовать.

Организаторы приглашают посмотреть на пробег всех желающих. Девушкам же предлагают встречать бегунов на финише вне зависимости от того, знакомые ли это им люди.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МВД рассказало об индивидуальном порядке для лиц с паспортами ДНР и ЛНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика