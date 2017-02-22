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Правительство "обязало" белорусов жить почти на год дольше

23.02.2017 09:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Совет министров Беларуси внес коррективы в государственную программу "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, согласно изменениям средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан страны к 2020 году должна составить 75,3 года.

Правительство "обязало" белорусов жить почти на год дольше
© Sputnik / Виктор Толочко
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Такое решение закреплено постановлением Совета министров №111 от 9 февраля 2017 года, которое в четверг опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, сводным целевым показателем государственной программы и целевыми показателями подпрограмм предусматривается обеспечить к 2020 году увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года.

Ранее этот показатель составлял 74,6 года.

Согласно обновленной программе, в 2017 году средняя ожидаемая продолжительность жизни должна составить 74,3 года.

Также в новой редакции изложен раздел программы, касающийся финансового обеспечения программы.

Теперь предусматривается, что оно будет осуществляться как за счет бюджетных средств, так и из иных разрешенных законодательством источников.

На реализацию госпрограммы потребуются средства в размере около 27,5 миллиардов рублей, из которых средства республиканского бюджета составят только 5,8 миллиардов рублей, еще около 20,1 миллиардов средств должны обеспечить местные бюджеты, порядка 1,5 миллиардов рублей составят собственные средства организаций. Из иных источников рассчитывают привлечь 41,2 миллиона рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Совмин скорректировал программу по демографической безопасности, увеличив показатель по ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 лет.

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