МИНСК, 23 фев — Sputnik. Угоститься блинами в эти выходные можно будет практически в каждом районе столице. Праздничные гуляния пройдут в субботу на площадке у Дворца спорта, в парке имени Челюскинцев, 900-летия Минска и Лошицком парке, а воскресенье — в парке Горького.



© Sputnik / Людмила Янковская Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками

Обещают угощения, традиционные забавы и веселье. Для тех же, кто ищет "масленицу пошире", Sputnik готов подсказать несколько адресов.

NAVI и Батлейка в Озерце

Хрестоматийная Масленица — с путешествием по дням масленичной недели и сжиганием чучела зимы — пройдет в субботу в Музее народной архитектуры и быта в Озерце. Обещают "самую аутентичную программу для настоящих белорусов".

Будут и популярные, и уникальные обряды — к примеру "Пахаванне дзеда" для категории 18+, "Наведванне бабкі-павітухі" и другие.

Настроение праздника создадут NAVI, Vuraj и другие популярные группы. Для детей будет представление от народного кукольного театра "Батлейка".

Где: Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо; когда: в субботу с 12:00; цена билета: от 6 рублей для школьников до 9 для взрослых.



© Sputnik / Виктор Толочко Масленица в Озерце

Цыгане с медведем в Ботаническом

Скоморохи, ряженные, клоуны, а также шумные цыгане из Цыганского Театра "Gipsy Band") с медведем (правда, ненастоящем, а переодетым аниматором) обещают на Масленицу в субботу в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Блины и горячая каша в качестве угощений здесь тоже будут. Будут и традиционные забавы — в том числе возможность дотянуться до призов на "ледяном столбе" и перетягивание каната. Самым отважным предложат накормить друг друга блинами со сметаной с завязанными глазами

Детей будут катать верхом на лошадях, пони и на деревенской телеге.

Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси; когда: в субботу з 13:00; цена билета: 6 рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко Гости с удовольствием водят хороводы на празднике Масленицы

На матрацах по бобслейной трассе

Все выходные в загородном клубе "Фестивальный" также будут жарить блины и покорять масленичный столб.

Но, помимо этого, обещают искрометное шоу с Медведем у костра, веселые хороводы и зажигательные танцы, мастер-классы от народных ремесленников, но главное — скатиться на матрацах с бобслейной горки.

Где: загородный клуб "Фестивальный"; когда: в субботу и воскресенье c 12:00 до 17:00; стоимость билета: 15 рублей для взрослых, дети до 12 лет бесплатно.

Европейские масленичные забавы в Суле

На "КаралеЎскую масленiцу" приглашают в субботу Парк-музей интерактивной истории "Сула". Здесь гостям, помимо известных местных забавах, обещают знакомство с карнавально-масленичными играми из разных стран Европы.

Откроет программу красочное театрализованное представление. Артисты в исторических костюмах предложат зрителям перенестись в XVI век, а некоторым даже поучаствовать в действии.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Какая же масленица без сжигания чучела зимы?

Анонсированы мастер-классы по старинным шляхетским и народным танцам и новый масленичный спектакль сульской батлейки под названием "Як пан Андрусь Масленку сустракаў".

Где: парк "Сула"; когда: в субботу c 12:00; стоимость билета: 10 рублей для взрослых, 5 — для школьников.

Кеды-скороходы в Дудутках

Первой тысяче гостей, которые приедут отметить Масленицу в "Дудутки", обещают бесплатный масленичный блинчик. Гостей здесь ждут и в субботу и воскресенье.

Помимо блинов гостям предложат поучаствовать в "Шляхетских забавах": пострелять из лука, проверить силу, ловкость и удачу на масленичном столбе. Среди подарков на столбе обещают, в том числе кеды-скороходы.

Праздник завершится сжиганием чучела Зимы и хороводом вокруг костра.

Где: музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"; когда: в субботу и воскресенье с 11:30; стоимость билетов: 15 рублей для взрослых и 6 рублей для детей.



© Pixabay.com Масленичные гуляния - последняя возможность прокатиться на ватрушке и проститься с зимой

Бои "на пнях" в Комарово

Турнир по забиванию гвоздей, сражение подушками на бревне, метание бревна и бои на пнях заметно отличают Масленицу, которую устраивают в загородном комплексе "Комарово" в 4-х километрах от Минска.

Здесь тоже будут и блины, и живая музыка, и немного переосмысленные традиционные конкурсы. К примеру, канат будут и перетягивать, и прыгать через него.

Кроме того, за отдельную плату гости смогут пострелять из арбалетов, полазить по веревочному городку, покататься на веломобилях, квадроциклах и ватрушках.

Где: загородный клуб "Комарово"; когда: в субботу с 12:00.