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Фотофакт: площадь Победы в Минске перекрыта

23.02.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Площадь Победы в Минске перекрыта утром в четверг из-за мероприятий по возложению цветов к обелиску, передает корреспондент Sputnik.

В День защитника Отечества традиционно на площади Победы возлагают цветы. Из-за этого утром в четверг более двух часов был закрыт первый вестибюль соответствующей станции метро.

Фотофакт: площадь Победы в Минске перекрыта
© Фото: из личного архива Михаила Метлы
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Как передает корреспондент Sputnik утром 23 февраля, подъезд к площади по проспекту Независимости перекрыт, также нет движения и по улице Румянцева. Из-за необходимости объезжать центр города на улице Козлова образовались большие пробки.

Осложнено движение по Козлова и в результате ДТП — согласно информации сервиса "Яндекс. Пробки", недалеко от Дворца искусств произошла авария, из-за чего скорость движения на участке не превышает семи километров в час.

Изменились утром в четверг и автобусные маршруты в Минске: движение автобусов маршрутов № 18,26,39 организовано по Захарова, Первомайской, Бядули, Козлова, Машерова, Независимости в обоих направлениях. Автобусы № 100,115э,300э временно двигаются по Независимости, Купалы, Первомайской, Бядули, Козлова, Независимости в обоих направлениях.

На других столичных дорогах в четверг спокойно. Предполагается, что проезд к площади Победы будет открыт в течение ближайшего часа-двух, как и движение по улице Румянцева.

 
Теги: Минск
 
 
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Закрыта для движения транспорта и улица Румянцева, а на Козлова водители сообщают об огромной пробке.

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