МИНСК, 23 фев — Sputnik. Площадь Победы в Минске перекрыта утром в четверг из-за мероприятий по возложению цветов к обелиску, передает корреспондент Sputnik.

В День защитника Отечества традиционно на площади Победы возлагают цветы. Из-за этого утром в четверг более двух часов был закрыт первый вестибюль соответствующей станции метро.



© Фото: из личного архива Михаила Метлы Праздник 23 февраля на "Линии Сталина" и премьера фильма "Пес Рыжий"

Как передает корреспондент Sputnik утром 23 февраля, подъезд к площади по проспекту Независимости перекрыт, также нет движения и по улице Румянцева. Из-за необходимости объезжать центр города на улице Козлова образовались большие пробки.

Осложнено движение по Козлова и в результате ДТП — согласно информации сервиса "Яндекс. Пробки", недалеко от Дворца искусств произошла авария, из-за чего скорость движения на участке не превышает семи километров в час.

Изменились утром в четверг и автобусные маршруты в Минске: движение автобусов маршрутов № 18,26,39 организовано по Захарова, Первомайской, Бядули, Козлова, Машерова, Независимости в обоих направлениях. Автобусы № 100,115э,300э временно двигаются по Независимости, Купалы, Первомайской, Бядули, Козлова, Независимости в обоих направлениях.

На других столичных дорогах в четверг спокойно. Предполагается, что проезд к площади Победы будет открыт в течение ближайшего часа-двух, как и движение по улице Румянцева.