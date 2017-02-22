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Фотофакт: площадь Победы в Минске перекрыта
23.02.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Площадь Победы в Минске перекрыта утром в четверг из-за мероприятий по возложению цветов к обелиску, передает корреспондент Sputnik.
В День защитника Отечества традиционно на площади Победы возлагают цветы. Из-за этого утром в четверг более двух часов был закрыт первый вестибюль соответствующей станции метро.
© Фото: из личного архива Михаила Метлы
Как передает корреспондент Sputnik утром 23 февраля, подъезд к площади по проспекту Независимости перекрыт, также нет движения и по улице Румянцева. Из-за необходимости объезжать центр города на улице Козлова образовались большие пробки.
Осложнено движение по Козлова и в результате ДТП — согласно информации сервиса "Яндекс. Пробки", недалеко от Дворца искусств произошла авария, из-за чего скорость движения на участке не превышает семи километров в час.
Изменились утром в четверг и автобусные маршруты в Минске: движение автобусов маршрутов № 18,26,39 организовано по Захарова, Первомайской, Бядули, Козлова, Машерова, Независимости в обоих направлениях. Автобусы № 100,115э,300э временно двигаются по Независимости, Купалы, Первомайской, Бядули, Козлова, Независимости в обоих направлениях.
На других столичных дорогах в четверг спокойно. Предполагается, что проезд к площади Победы будет открыт в течение ближайшего часа-двух, как и движение по улице Румянцева.
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Закрыта для движения транспорта и улица Румянцева, а на Козлова водители сообщают об огромной пробке.
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