﻿ В ожидании бойлера. Жильцы многоэтажки в Могилеве две недели прожили без горячей воды. 21.by
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В ожидании бойлера. Жильцы многоэтажки в Могилеве две недели прожили без горячей воды

23.02.2017 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители многоэтажного дома в Могилеве бьют тревогу: бойлер не работает, а многочисленные обращения в местное ЖЭУ не приносят никаких результатов. Особенно остро нехватку воды ощутили на себе семьи, воспитывающие детей.


Скриншот видео «Белтелерадиокомпании»

Сразу в трех подъездах многоэтажки на улице Фатина пропала горячая вода. Не работает не только душ, но и сушилки.

Получение кипятка в семье Елены Ким превращается каждый раз в ритуал. Сначала наполняют кастрюли водой в ванной. Затем долгое ожидание, пока она нагреется на плите. И так по несколько раз в день. Другого выхода нет.

Всему причиной — вышедший из строя бойлер, который должен греть воду в этом доме. Коммунальщики не раз его ремонтировали, но все без толку. На вопрос, когда появится горячая вода, жильцы вместо ответа получили только извинения от местного ЖЭУ.

Встреча тет-а-тет с представителями местного ЖЭУ меньше всего напоминает конструктивную беседу. Коммунальщики просят еще подождать, пока купят новый бойлер. Жильцы предлагают пожить чиновникам самим в их доме без горячей воды.

— Бойлер новый заказан нашим предприятием — КУП ЖРЭУ Октябрьского района. Срок изготовления бойлера в городе Минске составляет 12 дней. Планируем людей не обидеть, сделать им перерасчет и дать наконец-таки горячую воду, — сказала и.о. начальника ЖЭУ № 18 г. Могилева Маргарита Гнилицкая.

Если для отопления жилых домов в экстренных ситуациях предусмотрены передвижные генераторы, то в случае с бойлерами подменного фонда у коммунальщиков нет. Ведь это около 80 видов разных модификаций. Мол, не запасешься на все дома. Но после обращения жильцов этого дома на горячую линию в управлении коммунальных предприятий Могилева обещали взять проблему на особый контроль.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Коммунальники говорят, что новый бойлер изготавливают в Минске не меньше, чем 12 дней.

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