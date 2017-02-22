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Литовец запустил квадрокоптер около белорусской границы. Молодому человеку грозит депортация
23.02.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by
18 февраля в белорусском воздушном пространстве в трех километрах от границы с Литвой сморгонские пограничники заметили квадрокоптер. В районе населенного пункта Жарнели пограничный наряд «тревожная группа» обнаружил и задержал 22-летнего гражданина Литовской Республики с пультом управления от летального аппарата,
Молодой человек, студент одного из столичных вузов Беларуси, приехал к родственникам, а заодно решил испытать новенькую «авиамодель».
Действия иностранца квалифицированы по статье 23.30 КоАП Беларуси (Нарушение пограничного режима). Молодому человеку грозит штраф до двадцати базовых величин с депортацией или без нее. Летательный аппарат изъят для проведения соответствующих экспертиз.
Пограничники напоминают, что в пограничной полосе полеты авиамоделей и вовсе запрещены. Что касается пограничной зоны, то здесь эксплуатация и применение летательных аппаратов возможна, но только после уведомления должностных лиц территориальных органов пограничной службы.
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Пограничники напоминают, что в пограничной полосе полеты авиамоделей запрещены. Что касается пограничной зоны, то здесь эксплуатация и применение летательных...
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