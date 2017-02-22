18 февраля в белорусском воздушном пространстве в трех километрах от границы с Литвой сморгонские пограничники заметили квадрокоптер. В районе населенного пункта Жарнели пограничный наряд «тревожная группа» обнаружил и задержал 22-летнего гражданина Литовской Республики с пультом управления от летального аппарата, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Молодой человек, студент одного из столичных вузов Беларуси, приехал к родственникам, а заодно решил испытать новенькую «авиамодель».

По закону он должен был уведомить пограничников о том, что будет использовать квадрокоптер в пограничной зоне, но не сделал этого.

Действия иностранца квалифицированы по статье 23.30 КоАП Беларуси (Нарушение пограничного режима). Молодому человеку грозит штраф до двадцати базовых величин с депортацией или без нее. Летательный аппарат изъят для проведения соответствующих экспертиз.

Пограничники напоминают, что в пограничной полосе полеты авиамоделей и вовсе запрещены. Что касается пограничной зоны, то здесь эксплуатация и применение летательных аппаратов возможна, но только после уведомления должностных лиц территориальных органов пограничной службы.