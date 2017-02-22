﻿ Литовец запустил квадрокоптер около белорусской границы. Молодому человеку грозит депортация. 21.by
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Литовец запустил квадрокоптер около белорусской границы. Молодому человеку грозит депортация

23.02.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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18 февраля в белорусском воздушном пространстве в трех километрах от границы с Литвой сморгонские пограничники заметили квадрокоптер. В районе населенного пункта Жарнели пограничный наряд «тревожная группа» обнаружил и задержал 22-летнего гражданина Литовской Республики с пультом управления от летального аппарата, сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Молодой человек, студент одного из столичных вузов Беларуси, приехал к родственникам, а заодно решил испытать новенькую «авиамодель».
По закону он должен был уведомить пограничников о том, что будет использовать квадрокоптер в пограничной зоне, но не сделал этого.

Действия иностранца квалифицированы по статье 23.30 КоАП Беларуси (Нарушение пограничного режима). Молодому человеку грозит штраф до двадцати базовых величин с депортацией или без нее. Летательный аппарат изъят для проведения соответствующих экспертиз.

Пограничники напоминают, что в пограничной полосе полеты авиамоделей и вовсе запрещены. Что касается пограничной зоны, то здесь эксплуатация и применение летательных аппаратов возможна, но только после уведомления должностных лиц территориальных органов пограничной службы.

 
 
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Пограничники напоминают, что в пограничной полосе полеты авиамоделей запрещены. Что касается пограничной зоны, то здесь эксплуатация и применение летательных...

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