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Некоторые сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта
23.02.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Некоторые виды сигарет подорожают в республике с 1 марта, сообщили Sputnik в Министерстве по налогам и сборам республики.
Производители и импортеры сигарет в Беларуси имеют право каждый месяц устанавливать максимальные отпускные цены на свою продукцию.
Так, с 1 марта некоторые сигареты вновь подорожают. Продукция фабрики "Неман" станет дороже на 2-9 копеек. Например, некоторые виды Oscar прибавят две копейки, пять копеек — Pall Mall Red, а девять копеек — отдельные виды Cooper.
Продукция фабрики "Табак-Инвест" и импортные сигареты в марте дорожать не будут.
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Подорожание коснется продукции Гродненской табачной фабрики "Неман", а вот продукция "Табак-Инвест" и импортные сигареты не поднимутся в цене.
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