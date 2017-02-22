Правительство утвердило Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017−2020 годы. Документ касается не только равенства мужчин и женщин, но и затрагивает вопросы безопасности в семье и охраны здоровья. TUT.BY собрал самые интересные пункты плана.



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Анализ белорусского законодательства на предмет недопустимости дискриминации по любым признакам

Когда: 2018−2020

Примечание : Национальный центр законодательства и правовых исследований уже анализировал законы Беларуси на предмет дискриминации. Экспертиза показала, что они в основном гендерно-нейтральные и не содержат норм, которые дискриминировали бы женщин.

Содействие безработным женщинам, которые хотят стать ремесленницами или открыть свое дело

Когда: 2017−2020

Примечание: В 2015 году женщины составили 34,7% от общего числа граждан, получивших субсидии на организацию своего дела.

Проведение акции «За жизнь» (против абортов)

Когда: каждый год

Примечание: С 2005 года по 2013-й число абортов сократилось с 27,4 до 13,3 на тысячу женщин от 15 до 49 лет.

Создание службы охраны мужского здоровья

Когда: 2017−2020

Примечание: Медики начали разрабатывать модель служб планирования семьи и охраны мужского здоровья в прошлом году. К слову, служба планирования семьи работала в нашей стране и раньше, ее задача — помочь парам подготовиться к желанной беременности и избежать нежелательной.

Развитие сети центров, дружественных подросткам

Когда: 2017−2020

Примечание: Сейчас в Беларуси работают 48 таких центров, где молодежь может конфиденциально проконсультироваться по вопросам сексуального, репродуктивного и психического здоровья.

Скрининг онкологических заболеваний с созданием баз данных пациентов

Когда: 2017−2020

Примечание: В 2015 году открылся Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии, где проводят диагностику пациентов с онкологической патологией. За первый год его работы обследование прошли более 2 тысяч человек.

Возможное создание Дня отца

Когда: 2017

Примечание: Сейчас Дня отца как государственного праздника нет, но энтузиасты празднуют его локально .