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Служба охраны мужского здоровья и не только. Как власти намерены обеспечивать гендерное равенство
23.02.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Правительство
Анализ белорусского законодательства на предмет недопустимости дискриминации по любым признакам
Когда: 2018−2020
Содействие безработным женщинам, которые хотят стать ремесленницами или открыть свое дело
Когда: 2017−2020
Примечание: В 2015 году женщины составили 34,7% от общего числа граждан, получивших субсидии на организацию своего дела.
Проведение акции «За жизнь» (против абортов)
Когда: каждый год
Примечание: С 2005 года по 2013-й число абортов
Создание службы охраны мужского здоровья
Когда: 2017−2020
Примечание: Медики
Развитие сети центров, дружественных подросткам
Когда: 2017−2020
Примечание: Сейчас в Беларуси работают 48 таких центров, где молодежь может конфиденциально проконсультироваться по вопросам сексуального, репродуктивного и психического здоровья.
Скрининг онкологических заболеваний с созданием баз данных пациентов
Когда: 2017−2020
Примечание: В 2015 году открылся Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии, где проводят диагностику пациентов с онкологической патологией. За первый год его работы обследование прошли более 2 тысяч человек.
Возможное создание Дня отца
Когда: 2017
Примечание: Сейчас Дня отца как государственного праздника нет, но энтузиасты
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Правительство утвердило Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017−2020 годы. Документ касается не только равенства мужчин и...
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