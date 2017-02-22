Чиновники Могилевской области продолжают проводить приемы граждан по вопросам декрета «О предупреждении социального иждивенчества», сообщает сайт облисполкома . Сегодня и завтра, 23 и 24 февраля, приемы пройдут во всех исполнительных комитетах. Некоторые из них проведут чиновники облисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

23 февраля с 9.00 до 12.00 в облисполкоме принимает зампредседателя Виктор Некрашевич, в администрации Ленинского района Могилева — председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар.

В это же время в Дрибинском райисполкоме проведет прием начальник главного финансового управления Могилевского облисполкома Юрий Ильющиц.

Начальник управления организационно-кадровой работы Могилевского облисполкома Игорь Авсеенко будет отвечать на вопросы граждан в администрации Октябрьского района Могилева с 14.00 до 17.00.

24 февраля в Бобруйском горисполкоме с 8.00 до 11.00 проведет прием начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Александр Маймусов.

В администрацию Первомайского района Бобруйска можно придти с 9.00 до 12.00 к управделами облисполкома Григорию Воронину.

Зампредседателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич будет принимать граждан в администрации Первомайского района Бобруйска с 14.00 до 17.00.

В Могилевском горисполкоме с 9.00 до 12.00 личный прием граждан проведет председатель городского Совета депутатов Сергей Иванов. Запись по телефонам: 42−26−29, 42−26−27, 42−28−50.