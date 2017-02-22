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Чиновники продолжают проводить приемы по вопросам декрета о тунеядстве
23.02.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Чиновники Могилевской области продолжают проводить приемы граждан по вопросам декрета «О предупреждении социального иждивенчества», сообщает
23 февраля с 9.00 до 12.00 в облисполкоме принимает зампредседателя Виктор Некрашевич, в администрации Ленинского района Могилева — председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар.
В это же время в Дрибинском райисполкоме проведет прием начальник главного финансового управления Могилевского облисполкома Юрий Ильющиц.
Начальник управления организационно-кадровой работы Могилевского облисполкома Игорь Авсеенко будет отвечать на вопросы граждан в администрации Октябрьского района Могилева с 14.00 до 17.00.
24 февраля в Бобруйском горисполкоме с 8.00 до 11.00 проведет прием начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Александр Маймусов.
В администрацию Первомайского района Бобруйска можно придти с 9.00 до 12.00 к управделами облисполкома Григорию Воронину.
Зампредседателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич будет принимать граждан в администрации Первомайского района Бобруйска с 14.00 до 17.00.
В Могилевском горисполкоме с 9.00 до 12.00 личный прием граждан проведет председатель городского Совета депутатов Сергей Иванов. Запись по телефонам: 42−26−29, 42−26−27, 42−28−50.
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23 и 24 февраля приемы пройдут во всех исполнительных комитетах.
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