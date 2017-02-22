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Специалисты не зафиксировали в атмосфере над Беларусью следов изотопа йода
23.02.2017 10:59 — Новости Общества | Tut.by
В связи с тем, что 21 февраля наблюдательные станции зафиксировали в атмосфере сразу нескольких государств Евросоюза
— С 22 февраля все пункты наблюдения радиоактивных аэрозолей атмосферного воздуха [в Беларуси] переведены на ежедневный режим работы. Радиационный фон на территории страны остается стабильным и находится под постоянным контролем, — рассказала Мария Герменчук.
По информации специалистов, до сих пор источник опасного выброса не установлен. Первыми радиоактивное загрязнение в воздухе заметили метеостанции в Норвегии, Финляндии и Швеции, а затем в соседней Польше и Чехии.
Также выяснилось, что ранее в феврале на усиленный режим работы переводили систему радиационного мониторинга в Беларуси из-за пожара в машинном отделении АЭС «Фламанвилль»
По этой причине в период с 9 по 13 февраля в Гомеле, Мозыре, Пинске, Могилеве, Мстиславле, Браславе и Минске был организован ежедневный контроль радиоактивности аэрозолей атмосферного воздуха — превышения уровней гамма-излучения над многолетними значениями также зафиксировано не было.
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В связи с тем, что 21 февраля наблюдательные станции зафиксировали в атмосфере сразу нескольких государств Евросоюза следы радиоактивного изотопа йод-131,...
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