В армии повар — важная персона. Особенно на погранзаставах, где нужно сытно накормить защитников границы перед походом в наряд. Накануне 23 февраля корреспонденты TUT.BY поговорили с поваром-срочником, который еще служит на погранзаставе «Сварынь» под Пинском, и с ребятами, которые после армии стали мастерами кухни на гражданке.





«Сначала на кухне получалось не все: где-то мог пересолить, рыба могла подгореть»

Анатолию Андрушу 22 года. Он окончил Пинский индустриально-педагогический колледж по специальности «техник-технолог мебельных производств».

Отдает долг родине парень почти девять месяцев, а служит поваром и защищает границу на погранзаставе «Сварынь» Пинского погранотряда — всего три.





— Так тебе немного осталось! — подбадриваю парня.

— Ровно половина — еще девять месяцев. Мне здесь нравится.

Анатолий радуется тому, что попал именно на погранзаставу «Сварынь», она оснащена самой современной техникой. Кухня здесь не уступает ресторанной. Новое здание погранзаставы «Сварынь» Пинского погранотряда открыто меньше двух лет назад — в мае 2015 года.





Анатолий ризнается, что в первые дни службы на кухне получалось далеко не все: мог пересолить, рыба подгорала. Со временем всему научился.

— Стараюсь делать все для ребят, чтобы им вкусно было.

На гражданке, по словам Толи, он готовить любил, поэтому и хотел стать поваром.

— Когда я проходил курс молодого бойца в Пинском пограничном отряде, у меня был выбор, на кого выучиться: на повара или инспектора. В итоге сдал экзамены на обе специальности, поэтому два дня я хозяйничаю на кухне, а следующие один или два — иду в наряд на границу.





Теории кулинарного мастерства солдат-срочников учили в Дзержинске. Парень рассказывает, что за месяц учебы у него закончилось 6 тетрадей.

— Почти как на заочке во время сессии: с 8 утра до 8 вечера разбирались в теории, писали конспекты.

«Хороший повар имеет авторитет у сослуживцев»

После теоретической части будущих поваров отправили на практику в Пинский погранотряд на два с половиной месяца. Андруш рассказывает, что сначала было трудновато: в основном парни только ходили и слушали старших коллег по цеху.





— Где горячее готовить, где холодное, как обрабатывать те или иные продукты. Спустя время повара видели, кто лучше, кто хуже. Бывало такое, что нам могли доверить кухню на весь день. Например, два человека готовят завтрак, другие два — обед, и еще двое — ужин. Конечно, готовили под контролем повара.

Быть поваром Анатолию Андрушу по душе. Говорит, что хороший повар имеет авторитет у сослуживцев.





В погранотряде солдат ждал экзамен по практической части.

— Один день полностью готовил кто-то из нас. Повара уже не помогали, а лишь оценивали, правильно ли мы соблюдаем технологию, как раздаем пищу, правильно ли кладем порции и так далее. Затем в Дзержинске сдали теоретический экзамен, после чего стали поварами третьей категории. Потом мы снова вернулись в отряд, примерно неделю пробыли там и разъехались по пограничным заставам. Я попал сюда, в «Сварынь».

Кроме Анатолия на этой заставе никто из солдат-срочников в наряд на кухню не выходит. Есть гражданские повара, которые готовят, когда он идет в наряд на границу.

— У меня есть мечта. Хочу открыть маленький ресторанчик, и чтобы там постоянно танцевали. Было бы здорово, чтобы это был наш коллектив, — мечтает он.

«Парни любили жареную картошку по вечерам»





Если Анатолию Андрушу готовить для защитников родины еще девять месяцев, то Максим Чертович и Иван Батура, также прошедшие срочную службу в рядах пограничников, сейчас в другом статусе. Они — повара 4 разряда, и уже несколько лет кормят минчан в ресторане «Друзья».

Сегодня они уже сами проводят мастер-классы для будущих поваров-срочников. Ребята, которые только закончили учить теорию в Дзержинске, приехали в Минск набираться опыта у практикующих кулинаров.

— Нет, ты не совсем правильно режешь, нужно вот так, — командует Максим и помогает солдату.





Максим вспоминает свою историю с улыбкой.

— Когда мы были еще на КМБ, ходили в наряды по столовке, помогали поварам. Однажды начальник столовой задержался на работе, а в это время как раз я дежурил. Он увидел, как я режу капусту и спросил: «Ты повар?». А чего мне скрывать? Сказал, что да (до армии Максим работал сушистом — Прим. TUT.BY). Он предложил мне остаться работать в столовой.





Парень признается: рад, что стал поваром. Мол, и накормлен всегда, и вся его служба превратилась ежедневный наряд по столовой.

Интересуюсь, какое дневное меню было в армии самым популярным.

— На завтрак каша с чаем, обед всегда разный — суп и второе. Иногда даже котлеты бывают! Вечером зачастую картофельное пюре с рыбой.





— Я всегда любил готовить. Да и вообще повар в армии — самый важный человек.

Армейский историй в копилке у Максима много: говорит, что «пожарить картошку солдатам — это цветочки!».

— Веселее было, когда на праздник на заставе попросили драников пожарить. Просто был какой-то праздник, они очень всем понравились, поэтому и сказали: «Все, Максим, теперь будешь нам жарить драники». Теперь они в меню.



