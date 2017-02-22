Суточная интенсивность роста уровней воды в реках области колеблется от одного до восьми сантиметров. Незначительный спад, до 2 см, отмечается лишь на Днепре в районе Жлобина и Припяти у населенного пункта Черничи Житковичского района.





Повсеместно на реках сохраняется ледостав, местами — ледостав с полыньями, кое-где на льду появилась вода. В Гомельоблгидромете предупредили, что в связи с повышением температуры воздуха и воды, а также из-за туманов, мокрого снега и дождя лед очень быстро становится рыхлым и слабым, поэтому выходить на него крайне опасно.

Кроме того, постепенное разрушение ледяного покрова на реках Гомельской области может вызвать заторы на поворотах рек и у мостов.