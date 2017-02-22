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Психиатр рассказала, как студенту с бензопилой изменили диагноз
23.02.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Врачи детского психиатрического диспансера изменили диагноз, поставленный в РНПЦ психического здоровья, обвиняемому Владиславу Казакевичу и сняли с наблюдения у психдиспансере, сообщила в суде врач-нарколог-психиатр детского психиатрического диспансера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Слушания по делу студента с бензопилой Владислава Казакевича, обвиняемого в убийстве в ТЦ "Новая Европа", начались 20 февраля в Минском городском суде. В четверг суд допросил врача-нарколога Наталью Величко, она выступила как свидетель. Допрос продолжался около часа.
По ее словам, Казкевич обратился в детский психдиспансер в январе 2016 года вместе с матерью и поставил вопрос о снятии с его с учета.
"Они с матерью проявляли активное желание сняться с наблюдения, совместно заведующим отделения и еще одним врачом было принято решение, что это можно сделать", — сказала психиатр.
Отвечая на вопрос прокурора, Величко сообщила, что Казакевич состоял на учете детском психдиспансере с 2014 года после того, как был пролечен в РНПЦ психического здоровья.
"Мать у меня на приеме сказала, что не имеет смысла наблюдаться в диспансере, она на этом активно настаивала, убедила написать заявление. Мать не обмолвилась ни словом о положении в семье, о том, что ее сын проживает один", — сказала психиатр.
© Sputnik / Виктор Толочко
Она также отметила, что врачебно-консультационная комиссия (ВКК) пришла к выводу, что у него выводу, что отсутствует шизоидное расстройство, а есть расстройство личности.
"Из школы не было запросов, из РУВД также не было сообщений о каких то правонарушениях, из карточки было видно, что наблюдался он долго, около года, ходил регулярно, не было жалоб, в том числе и на реакцию на прием назначенных лекарств, поэтому комиссия пришла к выводу, что нет поведенческих нарушений, нет ухудшения состояния и поэтому сняли с наблюдения в психдиспансере", — пояснила Величко, добавив, что у Казакевича "произошла компенсация состояния".
Прокурор зачитал показания Величко на стадии предварительного расследования в связи с тем, что есть противоречия в показаниях. Тогда Величко заявила следователям, что психиатры детского психдиспансера в начале 2016 года пришли к выводу, что у Казакевича нет шизоидного расстройства, а есть "тенденция к формированию расстройства личности, у него нет проблем с социальной адаптацией и он не опасен для общества".
Ранее сообщалось, что
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Мать обвиняемого в кровавой резне в ТЦ "Новая Европа" убедила врачей снять его с учета в психдиспансере.
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