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Иранцев с "комплектом нелегала" задержали при переходе границы
23.02.2017 11:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Двое граждан Ирана были задержаны при попытке пересечь границу Беларуси с Евросоюзом, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Нелегалов 1987 и 1993 годов рождения задержали 18 февраля. Иранцы объяснили остановившим их военнослужащим Гродненской погрангруппы, что хотели нарушить границу, чтобы попасть в страны Евросоюза.
При этом, как отметили в ГПК, нарушители были основательно экипированы — у них были найдены мобильные телефоны, навигаторы, теплые вещи, продукты питания и даже медикаменты.
"Для дальнейшего разбирательства иностранцы помещены в ИВС части. В отношении их начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение государственной границы), 23:30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь", — отметили в ГПК.
Там добавили, что максимальное наказание по этим статьям предусматривает депортацию на родину и штраф в размере 50 базовых.
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Нарушители тщательно готовились к переходу белорусской границы – у них при себе были навигаторы, теплые вещи, продукты и медикаменты.
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