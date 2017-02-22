МИНСК, 23 фев — Sputnik. Двое граждан Ирана были задержаны при попытке пересечь границу Беларуси с Евросоюзом, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Россиянина, переправлявшего нелегалов из Беларуси в Польшу, ожидает суд

Нелегалов 1987 и 1993 годов рождения задержали 18 февраля. Иранцы объяснили остановившим их военнослужащим Гродненской погрангруппы, что хотели нарушить границу, чтобы попасть в страны Евросоюза.

При этом, как отметили в ГПК, нарушители были основательно экипированы — у них были найдены мобильные телефоны, навигаторы, теплые вещи, продукты питания и даже медикаменты.

"Для дальнейшего разбирательства иностранцы помещены в ИВС части. В отношении их начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение государственной границы), 23:30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь", — отметили в ГПК.

Там добавили, что максимальное наказание по этим статьям предусматривает депортацию на родину и штраф в размере 50 базовых.