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"Когда снимали с учета, опасности не было". По делу Казакевича допрашивают врачей
23.02.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минском городском суде продолжают рассматривать дело о
Первой в зале суда появилась Наталья Величко, психиатр-нарколог минского детского психоневрологического диспансера.
— Казакевич обратился ко мне в январе 2016 года вместе с матерью. Он обязан был ежемесячно приходить на осмотр. Они проявили активное желание сняться с учета, — рассказала во время допроса Наталья Величко. — Я предоставила его на осмотр своим коллегам, его осматривал заведующий отделения, зам главного врача. Было принято решение снять его с учета. Пациент написал сам заявление, это не было голословным заявлением.
На учет в диспансер Влад Казакевич стал в 2014 году после того как попытался покончить жизнь самоубийством. Прокурор попросил подробнее рассказать, как обвиняемого сняли с учета.
— Пациент сказал: «Нет смысла в посещении этого диспансера «. Он нервничал, пытался выйти из кабинета. Его раздражали расспросы, мама его убедила остаться.
— Вы знали, что кем он проживает? — уточнил гособвинитель.
— Нет, такой вопрос вообще не стоял, мама словом об этом не обмолвились. Врач сказала, что жалоб со стороны пациента и его мамы не было, в карточке не было замечаний из школы, «сведений из РУВД о совершении правонарушений.
— Психологическое тестирование ничего не выявило, у пациента не было нарушений мышления, — заключил врач психиатр-нарколог.
В суде стали обозревать медицинскую карточку Казакевича, в которой указан диагноз «шизоидное расстройство личности». Более подробно о пациенте Наталья Величко рассказывала во время следствия. Поэтому было принято решение зачитать ее показания, данные 27 октября 2016 года.
Оказалось, в детский психоневролрогический диспансер Казакевич попал после того, как лежал в Новинках, а милиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту его суицида.
— С ним общался психиатр, после беседы он поставил диагноз «умеренный депрессивный эпизод, парасуицид, шизофрения со знаком вопроса», — рассказывала в СК Наталья Величко. — У Казакевича выявили хронический стресс, он застревал на каких-то негативных моментах в отношениях. Окончательный диагноз ему был выставлен следующий: умеренный депрессивный эпизод, парасуицид, шизоидное расстройство. На прием он приходил чаще всего с мамой, а летом 2015 года с сестрой.
По закону, пациент, которому исполнилось 14 лет, может сняться с учета по собственному заявлению, объясняла на допросе Величко.
— Снимали его с диагнозом «умеренный депрессивный эпизод в анамнезе, тенденция формирования расстройства личности». У него не возникало проблем с адаптацией, опасности для общества не было.
Психиатр-нарколог уточнила, что Казакевича «напрягало «то, что он стоял на учете в диспансере. А все вопросы, которые касались его личности, «вызывали раздражение».
Другой врач Елена Малышева, знакомая с обвиняемым, попросила заслушать ее показания в закрытом судебном заседании.
— Это конфиденциальная информация, — сообщила Малышева. Суд ходатайство удовлетворил, все вышли из зала, Врача стали допрашивать за закрытыми дверями.
Напомним, 8 октября 17-летний Влад Казакевич
На суде
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Сегодня в Минском городском суде продолжают рассматривать дело о нападении в ТЦ "Европа". Будут допрошены врачи, которые наблюдали Владислава Казакевича, эксперт,...
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