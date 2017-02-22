МИНСК, 23 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел намерено предпринять ряд шагов по обеспечению нормального режима работы контактной группы по Украине в Минске, сообщил в четверг журналистам начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларусь Дмитрий Мирончик.



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"Наше отношение к представителям прессы останется по-прежнему либеральным. Но мы примем соответствующие шаги, которые должны пойти на пользу режиму переговоров в Минске", — сказал Мирончик.

Журналистов при этом попросили прийти на следующее заседание заранее и иметь при себе документы.

Инцидент в минском "Президент-отеле" произошел 16 февраля: во время традиционного брифинга после переговоров трехсторонней группы, четверо присутствующих в отеле, стали скандировать: "прекратите минские переговоры!" и разбрасывать листовки с требованием "оказать необходимую помощь ополчению ДНР и ЛНР".

Один из участников акции — активист национал-большевистской партии "Другая Россия" Тимофей Ермаков получил пять суток ареста , и после отбытия наказания был выдворен из Беларуси .