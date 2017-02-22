МИНСК, 23 фев — Sputnik. Логотип празднований 750-летия Могилева выполнен в стиле традиционной белорусской вышивки, сообщили в четверг в областном исполкоме.

Могилевская администрация проводила открытый конкурс, на который было прислано около 70 различных работ — в том числе с использованием зданий, скульптур львов и орнамента.

"В итоге было принято решение отразить в логотипе, используя стиль вышивки крестиком (на белом фоне красным), историю и современный город с помощью знаковых узнаваемых объектов. Над окончательным вариантом главного символа юбилея трудилась уже большая творческая группа, в результате создан узнаваемый логотип, который получил единогласное одобрение", — сообщили в Могилевском облисполкоме.

Выбранный логотип используют не только в праздничном оформлении города, но и на сувенирной продукции, при оформлении объектов торговли и общепита.

Празднования 750-летия Могилева пройдут с 22 июня по 3 июля. Представленный за несколько месяцев до праздников логотип уже вовсю обсуждают в социальных сетях: могилевчане высказывают разные мнения, однако в большинство своем отзывы о логотипе благожелательные.