﻿ Логотип к 750-летию Могилева оформили в стиле вышиванки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Логотип к 750-летию Могилева оформили в стиле вышиванки

23.02.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Логотип празднований 750-летия Могилева выполнен в стиле традиционной белорусской вышивки, сообщили в четверг в областном исполкоме.

Логотип к 750-летию Могилева оформили в стиле вышиванки
© Фото: аккаунт ВКонтакте
Дизайнер усовершенствовал логотип "с птичками" к 1000-летию Бреста

Могилевская администрация проводила открытый конкурс, на который было прислано около 70 различных работ — в том числе с использованием зданий, скульптур львов и орнамента.

"В итоге было принято решение отразить в логотипе, используя стиль вышивки крестиком (на белом фоне красным), историю и современный город с помощью знаковых узнаваемых объектов. Над окончательным вариантом главного символа юбилея трудилась уже большая творческая группа, в результате создан узнаваемый логотип, который получил единогласное одобрение", — сообщили в Могилевском облисполкоме.

Логотип к 750-летию Могилева оформили в стиле вышиванки
© Фото: Могилевский горисполком
Логотип Могилева

Выбранный логотип используют не только в праздничном оформлении города, но и на сувенирной продукции, при оформлении объектов торговли и общепита.

Празднования 750-летия Могилева пройдут с 22 июня по 3 июля. Представленный за несколько месяцев до праздников логотип уже вовсю обсуждают в социальных сетях: могилевчане высказывают разные мнения, однако в большинство своем отзывы о логотипе благожелательные.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горисполком областного центра утвердил логотип празднования очередного юбилея Могилева.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Когда снимали с учета, опасности не было". По делу Казакевича допрашивают врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика