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Белорусским чиновникам напомнили о декларации доходов и имущества

23.02.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. Национальный центр правовой информации напоминает государственным служащим о скором истечении сроков предоставления ежегодных деклараций о доходах и имуществе.

Белорусским чиновникам напомнили о декларации доходов и имущества
© flickr.com/ Images Money
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В Беларуси физлица ежегодно в срок до 1 марта обязаны представить в налоговые органы декларацию о доходах за истекший год, если они получали доходы из нескольких источников, работали за границей или получали в течение года дорогие подарки от лиц, не являющихся их близкими родственниками.

В своей памятке НЦПИ отсылает к материалам министерства по налогам и сборам.

"Срок предоставления ежегодной декларации о доходах и имуществе за 2016 год — не позднее 28 февраля 2017 года. Ежегодное декларирование доходов и имущества осуществляют государственные должностные лица, перечисленные в статье 32 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З "О борьбе с коррупцией", — говорится в материалах МНС.

В частности, МНС отмечает, что такие декларации должны подавать госслужащие, их супруги и совершеннолетние близкие родственники, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.

К числу госслужащих также относятся военнослужащие, занимающие воинские должности на уровне руководителей и заместителей подразделений центрального аппарата госорганов, в том числе МВД и Службы безопасности президента, Вооруженных сил, Госпогранкомитета, МЧС, работники органов финрасследования КГК Беларуси, сотрудники Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз.

Белорусским чиновникам напомнили о декларации доходов и имущества
© Sputnik / Виктор Толочко
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Декларировать доходы и имущество обязаны также руководители госорганизаций и директора предприятий с долей государства более 50%, а также их супруги и проживающие совместно близкие совершеннолетние родственники.

В материалах МНС также приводятся сведения об имуществе и недвижимости, которые подлежат декларированию. Это не только жилые дома и квартиры, но также и гаражи, машино-места, дачи, садовые домики и офисы, земельные участки, доли в уставных фондах компаний.

Также необходимо представлять сведения о легковых и грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, сельхозтехнике, морских судах и маломерных судах, и о самолетах, в том числе малой авиации.

Налоговые органы также надо проинформировать о произведениях искусства, имеющихся в собственности драгметаллах и камнях, ювелирных изделиях из них.

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с законом о борьбе с коррупцией госслужащие и их близкие родственники должны, как и физлица, должны отчитаться о доходах, последний срок – 28 февраля.

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