﻿ Отчисленный студент из Туркменистана воровал в своем же общежитии минского вуза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Отчисленный студент из Туркменистана воровал в своем же общежитии минского вуза

23.02.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичные правоохранители задержали 24-летнего гражданина Туркменистана, которого отчислили из белорусского вуза, после чего он начал воровать в своем же общежитии. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что студента из Туркменистана отчислили из вуза за неуспеваемость в январе 2017 года. После этого он начал воровать вещи из комнат учащихся в своем же общежитии на улице Беды. Действовал парень просто: он заходил ночью в те комнаты, которые были не заперты и воровал технику.

Первый украденный мобильник он продал через интернет за 30 долларов, которые потратил на собственные нужды. Позже в его руках оказались еще один телефон и два ноутбука, один из которых бывший студент сдал в ломбард.

Правоохранителям свои поступки он пояснил финансовыми трудностями. Сейчас в отношении него возбуждена серия уголовных дел по ч.2 ст. 205 ("Кража") УК РБ. Ему грозит лишение свободы до 4 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусским чиновникам напомнили о декларации доходов и имущества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика