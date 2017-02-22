Столичные правоохранители задержали 24-летнего гражданина Туркменистана, которого отчислили из белорусского вуза, после чего он начал воровать в своем же общежитии. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что студента из Туркменистана отчислили из вуза за неуспеваемость в январе 2017 года. После этого он начал воровать вещи из комнат учащихся в своем же общежитии на улице Беды. Действовал парень просто: он заходил ночью в те комнаты, которые были не заперты и воровал технику.

Первый украденный мобильник он продал через интернет за 30 долларов, которые потратил на собственные нужды. Позже в его руках оказались еще один телефон и два ноутбука, один из которых бывший студент сдал в ломбард.

Правоохранителям свои поступки он пояснил финансовыми трудностями. Сейчас в отношении него возбуждена серия уголовных дел по ч.2 ст. 205 ("Кража") УК РБ. Ему грозит лишение свободы до 4 лет.