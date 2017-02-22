Эта история о солидарности, поддержке, доброте и настоящей дружбе. А еще о маленькой девочке Даше Кулич, которая столкнулась со страшной болезнью и сейчас изо всех сил старается снова стать здоровой. И в этом ей помогают не только близкие и врачи, а еще и юные гродненские хоккеисты, которые вместе со своими мамами организовали «Марафон добра», чтобы собрать необходимую сумму на лечение за границей.



Фото: из личного архива

В истории трехлетней Даши очень хочется верить в счастливый финал и в то, что все обойдется. Но пока малышке предстоит прости несколько курсов химиотерапии в немецкой клинике.

Жизнь Даши связана с хоккеем. Ее старший брат тренируется в Гродненском центре олимпийского резерва. Он, как и его сверстники по команде, мечтает стать знаменитым хоккеистом. 8-летний Миша обстоятелен и немногословен. Он все понимает, но, к счастью, в силу своего возраста не осознает всей опасности, нависшей над сестрой.





— На тренировках, куда Даша приходила постоянно, мы стали замечать, что девочка стала вялой, но списывали все на осень, авитаминоз. Родители сдали анализы, чтобы подстраховаться — все оказалось в норме. А потом Дашу в садике стошнило. Психолог сказала маме, что у девочки «синдром принцессы» — так она якобы хочет привлечь к себе внимание. Но потом все-таки нашлась врач, которая стала перепроверять анализы и назначать дополнительные исследования, — рассказывает мама одного из юных хоккеистов Татьяна.

В ноябре 2016 года девочке поставили диагноз: гигантская краниоспинальная опухоль (эпендимома Gll) 4-го желудочка и правого мосто-мозжечкового угла с врастанием в ствол головного мозга. 20 декабря 2016-го в РНПЦ нейрохирургии в Минске провели операцию по удалению опухоли. К сожалению, полностью избавиться от злокачественного образования не удалось. Из-за возраста завершить лечение в Беларуси не представлялось возможным. Наши врачи сделали все возможное для маленькой пациентки. Взяться за столь тяжелый случай согласились их немецкие коллеги в городе Мюнхене, где есть клиника, которая специализируется на лечении опухолей мозга у детей. Примерная стоимость лечения, которая была озвучена семье девочки, — 25 тысяч евро. Таких денег у родителей не было.









































— Мы не знали, чем мы можем помочь семье Даши и Миши. В спорте очень важна командная поддержка. Когда с девочкой случилась беда, мы все рассказали нашим мальчишкам. Они сразу же стали думать, что могут сделать в этой ситуации, ведь Дашу они знают с рождения. Она буквально стала частью команды, — говорит одна из мам Анна.





Все понимали, что медлить нельзя. Сначала мамы создали группы в социальных сетях. Но деньги собирали медленно.

— И мы решили, что надо придумать что-то такое, что сразу привлечет внимание. Собрали все идеи и пошли к администрации Центра олимпийского резерва. Там нас поддержали. Так мы запустили «Марафон добра», суть которого заключалась в том, чтобы сфотографироваться с плакатом «Поможем Даше» и передать эстафету другим. Первыми в марафоне приняли участие игроки гродненского хоккейного клуба «Неман». Несмотря на то, что мы своей фотосессией занимали их время тренировки, парни с понимаем отнеслись к происходящему, — наперебой рассказывают мамы.













Мы разговариваем в коридоре ледового манежа. Дети в это время, как и подобает мальчишкам, дурачатся и бегают, но в какой-то момент замолкают, внимательно слушают, а потом подключаются к беседе взрослых и говорят о том, что тоже принимали участие в марафоне.

Кстати, к акции присоединились и профессиональные спортсмены из Минска, Солигорска, Гомеля, Пинска. И не только хоккеисты. Акцию, например, поддержали Иван Тихон, Алена и Олег Дубовицкие, а также команда метателей из России.

Мальчишки рассказывают о том, что отдали свои карманные деньги на лечение Даши и что очень скучают по своей боевой подруге. В том, что она боец, здесь никто не сомневается.

— Очень хочется, чтобы Дашка быстрее вернулась к нам. И, конечно, стала здоровой, — говорит юный хоккеист Егор.

Парень, волнуясь, подбирает слова. Мальчишки на миг замолкают, а потом наперебой начинают говорить, как просили своих друзей из других команд поучаствовать в марафоне, как разносили листовки в школах и как их соперники из ХК «Юность» первыми откликнулись на просьбу.

— Вот это было трогательно до слез, — говорят мамы, — Они очень серьезно борются на льду, но первыми пришли на помощь.

В конце января во время взрослого хоккейного матча «Неман» — «Юность» прошла благотворительная акция в поддержку Даши.

— Очень нам помогают волонтеры центра «Пора». В фойе были поставлены специальные копилки, на большом экране — размещена информация и расчетные счета, — рассказывает Анна.

Тогда за игру было собрано около 2 тысяч белорусских рублей. На благотворительные счета к тому времени поступило более 18 тысяч долларов. Вскоре сбор был закрыт. Даша и ее мама Оля вылетели в Мюнхен на обследование.

— К сожалению, все оказалось несколько серьезнее. Оперировать девочку нельзя. Была консультация у немецких нейрохирургов. Операция для Даши слишком опасна. Врачи решили делать химиотерапию. Лечение будет более сложное и, соответственно, может оказаться дороже. Все это мы точно будем знать, когда клиника выставит счет родителям. Сейчас мама с девочкой живут в хостеле при костеле рядом с клиникой. Шансы на выздоровление очень большие, — говорит Татьяна.



Фото: из личного архива

Люди помогали и по-другому:

— В интернете на аукцион была выставлена фан-джерси ХК «Динамо» с автографами команды. Цена лота достигла 700 рублей. В аукционе победил Николай Лущицкий. Выигранную джерси он получил в одной из коммерческих пауз на матче «зубров» против «Ак Барса». Также помогли и гродненские фанаты: перечисляли деньги и размещали информацию о Даше в своих группах, — говорит Татьяна и добавляет, что перечислять людей, которые пришли на помощь, можно очень долго.

А еще Даша попала на встречу с группой Brutto, когда музыканты приезжали в Гродно.

— Она знает их песни и понимала, с кем будет встречаться. Очень радовалась, сфотографировалась с ними, — говорят мамы.



Фото: из личного архива

— Знаете, это очень важно — поддержка. И моральная, и материальная. И тем, что мы все вместе смогли помочь Даше, мы показываем хороший пример нашим детям. Они теперь знают, что всем миром можно справиться с любой ситуацией, — говорит заместитель генерального директора по воспитательной работе ГУ «Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой» Игорь Лапенок. — Надо показать детям и взрослым, что добрые дела делать совсем нетрудно.



