МИНСК, 23 фев — Sputnik. О попытках суицида, а также об особенностях личности обвиняемого по делу о кровавой резне в торговом центре "Новая Европа" рассказал суду заведующий 29-м отделением кризисных состояний РНПЦ психического здоровья Андрей Третьяк.



© Sputnik / Виктор Толочко Доктора Малышеву допросят в суде над Казакевичем за закрытыми дверями

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа" . В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину .

Угрожал учителю самоубийством

По словам Третьяка, Казакевич был доставлен в отделение после попытки суицида 9 октября 2014 года в 17:55.

"При беседе с мамой и потом с папой было установлено, что Казакевич пытался покончить жизнь самоубийством — отравиться угарным газом в гараже отца. Он предупредил учителя о том, что собирается покончить жизнь самоубийством, но она не смогла задержать, позвонила матери, которая и обратилась к медикам и в милицию", — сказал завотделением.

Он также рассказал о других попытках суицида Казакевича. "Ездил в лес, брал с собой веревку, но не получилось, так как она развязалась. Залезал на многоэтажное здание, хотел прыгнуть с высоты", — уточнил доктор.

Отвечая на вопросы о причинах суицидального поведения Казакевича, завотделением отметил, что это "конфликт с учителем и одноклассниками".



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Своеобразное поведение

Доктор также рассказал об особенностях личности Казакевича.

"Своеобразное поведение. В течение трех лет не смотрел телевизор, его не интересовало, что происходит вокруг. Он нам говорил, что что-то у него произошло, и он стал замкнутым", — сказал доктор.

По его словам, мать у Казакевича — человек верующий, и она хотела, чтобы сын тоже стал верующим. "Но он говорил, что ему не нравится, когда в церковь ходят, а нравится, когда церкви жгут", — рассказал психиатр.

Ему были назначены нейролептики и антидепрессанты. "Я ему выставил диагноз шизотипическое расстройство", — сказал Третьяк.

13 дней в Новинках

По его словам, Казакевич пролежал в РНПЦ психического здоровья 13 дней, ни с кем не общался, суицидальные идеи купировались, помирился с мамой, хотел продолжить учебу, заниматься спортом, ушла подозрительность, состояние улучшилось, мама навещала каждый день.

"Мы его выписали в удовлетворительном состоянии, лечение с мамой было согласовано. Для общества он угрозы не представлял, представлял угрозу для себя в плане повторного суицида", — сказал завотделением.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым . Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.