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Кто первый? "МакДональдс" и "Бургер Кинг" поспорят за одну площадку в Могилеве

23.02.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Две крупные сети ресторанов быстрого питания — «МакДональдс» и «Бургер Кинг» — поспорят за одну площадку в Могилеве. «Проигравшему» предложат другое место.


Фото с сайта moow.life

— Площадка рядом — в 150 метрах. Это пересечение Пушкинского проспекта и улицы Островского. Площадку выставили под предприятие общественного питания, — рассказал корреспонденту TUT.BY председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев во время открытия торгового центра «Планета Green».

По его словам, на площадку претендуют «Бургер Кинг» и «МакДональдс», причем оба сетевика уже подали заявку на строительство своего ресторана быстрого питания.

— Выберем одного. Второму предложим другое место, — уточнил Цумарев. — Городу нужны такие предприятия. Прежде всего это будут рабочие места. Кроме того, этому району не хватает подобных заведений.

Осенью 2016 года директор ООО «Бургер БК» Алексей Дубовиков и глава городской администрации Владимир Цумарев уже подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. Однако о каких-то сроках появления ресторана фастфуда не говорили. Интересно, что в ноябре 2014 года во время другого инвестфорума в Могилеве власти также подписали протокол о намерениях с руководством другой сети фастфуда — «МакДональдс». И место для будущего ресторана было выбрано примерно в этом же районе — на пересечении улицы Островского и бульвара Непокоренных. Речь и сейчас идет о строительстве ресторана с линией макдрайв.

 
Теги: Могилев
 
 
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