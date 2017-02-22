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Кто первый? "МакДональдс" и "Бургер Кинг" поспорят за одну площадку в Могилеве
23.02.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Две крупные сети ресторанов быстрого питания — «МакДональдс» и «Бургер Кинг» — поспорят за одну площадку в Могилеве. «Проигравшему» предложат другое место.
— Площадка рядом — в 150 метрах. Это пересечение Пушкинского проспекта и улицы Островского. Площадку выставили под предприятие общественного питания, — рассказал корреспонденту TUT.BY председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев во время
По его словам, на площадку претендуют «Бургер Кинг» и «МакДональдс», причем оба сетевика уже подали заявку на строительство своего ресторана быстрого питания.
— Выберем одного. Второму предложим другое место, — уточнил Цумарев. — Городу нужны такие предприятия. Прежде всего это будут рабочие места. Кроме того, этому району не хватает подобных заведений.
Осенью 2016 года директор ООО «Бургер БК» Алексей Дубовиков и глава городской администрации Владимир Цумарев уже
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