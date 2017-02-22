МИНСК, 23 фев — Sputnik. Суд Евразийского экономического союза признал правоту России в деле о конфискации несколько лет назад в Беларуси большегрузных фур с телевизионной техникой, которые следовали транзитом из Калининграда в Москву и были частично задержаны белорусской стороной.

Рассмотрение этого дела Большая коллегия суда ЕАЭС начала осенью 2016 года.

"Большая коллегия суда решила заявление Российской Федерации удовлетворить в части, установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении свободы движения товаров", — говорится в решении суда ЕАЭС, которое опубликовано на его сайте.

Там также отмечается, что речь идет и о невыполнении Беларусью своих обязательств в части исполнения норм Договора, касающихся функционировании таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов, стремлении к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, осуществлении единого таможенного регулирования, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств — членов таможенного союза от 21 мая 2010 года.

В то же время, отмечается в сообщении суда, при оглашении решения ряд судей высказали свое особое мнение, однако оно судом ЕАЭС не приводится.

Как ранее сообщал Sputnik, в Беларуси в конце 2014 года были задержаны около 30 большегрузных фур с телевизионной техникой, которые следовали транзитом через республику из Калининградской области в Москву. Часть техники была возвращена в РФ,

Тогда в ГТК Беларуси отмечали, что эти телевизоры на самом деле не производятся в Калининградской области, а только собираются из готовых узлов, то есть, фактически, ведется отверточная крупноузловая сборка, которая позволяет осуществлять легализацию ввезенной из Китая продукции.

Впоследствии Гродненский облсуд подтвердил законность решения о конфискации аппаратуры. В свою очередь калининградские власти заявляли, что проверили информацию обо всех задержанных грузах и убедились в легальности и законности их производства на территории Калининградской области.