Руководство УВД облисполкома наградило пятерых жителей области, которые в 2016 году поспособствовали раскрытию преступлений.



Поздравления принимает Леонид Дадеркин.

Традиции в День защитников Отечества проводить акцию «Гражданское мужество» — чествовать людей с гражданской позицией, помощников в деле пресечения преступлений и правонарушений — уже почти 10 лет.

«За это время наградами управления отмечены более 20 жителей области, которые принимают активное участие в охране общественного порядка, проявляют мужество и героизм в непростых ситуациях, не остаются безучастными, когда видят нарушение закона. Сегодня мы в очередной раз проводим такую акцию — чествуем пятерых номинантов. Пригласили в качестве зрителей кадетов, школьников, чтобы на живых примерах гражданского мужества воспитывать нашу молодежь», — отметил начальник УВД облисполкома Виктор Сенько.

Работники ОАО «Доломит» Дмитрий Миронов и Евгений Чудаков получили дипломы в номинации «За смелость и решительность». Апрельским вечером молодые люди стали свидетелями преступления в городском поселке Руба: мужчина вырвал на улице сумку у женщины. Услышав крики о помощи, ребята не растерялись и после довольно длительной погони задержали грабителя и передали его прибывшим по вызову сотрудникам милиции. Им оказался несколько раз судимый мужчина.

Пенсионер Леонид Дадеркин задержал серийного вора в садоводческом товариществе «Тирасполь», председателем которого является уже почти четверть века. Вечером бдительный мужчина заметил незнакомца, которому нечего было делать в товариществе, проследил за ним, пока не увидел, как тот забрался через окно в один из домов. Выйти оттуда с награбленным местный страж вору не дал. Преступник ругался, но применять силу в отношении решительно настроенного пенсионера не рискнул. Леонид Дадеркин награжден в номинации «За неравнодушие». Это качество он проявляет не первый раз — на его счету это уже седьмой задержанный злоумышленник.

Среди награжденных есть и представительницы прекрасного пола — Александра Синкевич и Наталья Тихонова. Работницы автозаправочной станции, которая находится на выезде из Витебска, отмечены в номинации «За смекалку и находчивость». Поздним вечером, оставшись вдвоем на смене, они обратили внимание на пару нетрезвых молодых людей. Те долго крутились у холодильника с пивом, вели себя развязно. Когда же денег рассчитаться не хватило, начали ругаться и вести себя агрессивно. Но операторы АЗС не растерялись: записали номер машины покупателей и позвонили в ГАИ, нажали на тревожную кнопку охраны. А чтобы потянуть время до приезда стражей порядка, отключили компьютеры и другими хитростями пытались задержать нарушителей. Сотрудники ГАИ перехватили хулиганов на выезде с автозаправочной станции. Не обошлось без преследования: один из мужчин сел за руль пьяным и без прав.

Виктор Сенько подчеркнул, что награжденные в ходе акции — лишь малая часть небезразличных людей, готовых прийти на помощь незнакомому, пресечь преступление или правонарушение.

«Нам не нужно, чтобы каждый совершал подвиги. Главное, чтобы люди хотя бы сообщали о совершенном правонарушении или преступлении. И такое, к счастью, происходит часто. Впрочем, нередко граждане и сами активно участвуют в поимке преступника, удерживают его до прибытия милиции. Причем случаев, чтобы при этом кто-то превысил пределы необходимой самообороны или причинил серьезный вред правонарушителю, у нас не было. Все это говорит о том, что наше общество здоровое и продолжает поступательно развиваться», — добавил начальник УВД.