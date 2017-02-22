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Больше не гендиректор: Юрий Чиж ушел с поста главы "Трайпла"
23.02.2017 14:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Белорусский бизнесмен Юрий Чиж, задержанный в марте 2016 года по обвинению в сокрытии налогов и отпущенный из СИЗО КГБ в сентябре прошлого года, покинул пост генерального директора Группы компаний "Трайпл".
Эту новость Sputnik подтвердили сразу несколько не зависимых друг от друга источников в различных отраслях промышленности и торговли.
© Sputnik / Виктор Толочко
"С 1 февраля Юрий Чиж больше не является генеральным директором ООО "Трайпл", эту должность занимает его сын Сергей Чиж, до этого занимавшийся в основном гипермаркетами "Простор", но фактически исполнявший обязанности главы "Трайпла" все то время, пока его отец находился под арестом", — утверждают источники.
По их словам, ожидается, что вскоре Юрий Чиж будет назначен председателем наблюдательного совета компании — после того, как будут соблюдены все юридические формальности.
Между тем, один из источников, знакомый с ситуацией, отметил, что "Юрию Чижу дана отсрочка для того, чтобы он полностью погасил долги перед государством, для этого ему отпущено примерно полтора года".
Юрий Чиж, минувшей осенью
ООО "Трайпл" основано в 1992 году, изначально она занималась только оптовой торговлей продовольствием и промтоварами, позднее в структуре компании появилась оптовая торговля нефтепродуктами, строительный бизнес, сеть гипермаркетов "Простор", производство напитков и другие направления.
"Трайпл" в прежние годы активно занимался давальческой переработкой нефти на белорусских НПЗ и экспортом нефтепродуктов. По неофициальной информации, в 2012 году компания принимала участие, вместе с другими частными нефтетрейдерами, в производстве и экспорте из Беларуси растворителей и разбавителей под видом нефтепродуктов.
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Теперь эту должность занимает сын бизнесмена Сергей Чиж, "опальный олигарх", как ожидается, станет главой наблюдательного совета.
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