﻿ Больше не гендиректор: Юрий Чиж ушел с поста главы "Трайпла". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Больше не гендиректор: Юрий Чиж ушел с поста главы "Трайпла"

23.02.2017 14:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Белорусский бизнесмен Юрий Чиж, задержанный в марте 2016 года по обвинению в сокрытии налогов и отпущенный из СИЗО КГБ в сентябре прошлого года, покинул пост генерального директора Группы компаний "Трайпл".

Эту новость Sputnik подтвердили сразу несколько не зависимых друг от друга источников в различных отраслях промышленности и торговли.

Больше не гендиректор: Юрий Чиж ушел с поста главы "Трайпла"
© Sputnik / Виктор Толочко
Украинские кредиторы готовят новый иск против "Трайпла"

"С 1 февраля Юрий Чиж больше не является генеральным директором ООО "Трайпл", эту должность занимает его сын Сергей Чиж, до этого занимавшийся в основном гипермаркетами "Простор", но фактически исполнявший обязанности главы "Трайпла" все то время, пока его отец находился под арестом", — утверждают источники.

По их словам, ожидается, что вскоре Юрий Чиж будет назначен председателем наблюдательного совета компании — после того, как будут соблюдены все юридические формальности.

Между тем, один из источников, знакомый с ситуацией, отметил, что "Юрию Чижу дана отсрочка для того, чтобы он полностью погасил долги перед государством, для этого ему отпущено примерно полтора года".

Юрий Чиж, минувшей осенью отпущенный из СИЗО КГБ, продолжает оставаться основным владельцем "Трайпла", ему принадлежит более 65% в уставном фонде компании.

ООО "Трайпл" основано в 1992 году, изначально она занималась только оптовой торговлей продовольствием и промтоварами, позднее в структуре компании появилась оптовая торговля нефтепродуктами, строительный бизнес, сеть гипермаркетов "Простор", производство напитков и другие направления.

"Трайпл" в прежние годы активно занимался давальческой переработкой нефти на белорусских НПЗ и экспортом нефтепродуктов. По неофициальной информации, в 2012 году компания принимала участие, вместе с другими частными нефтетрейдерами, в производстве и экспорте из Беларуси растворителей и разбавителей под видом нефтепродуктов.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь эту должность занимает сын бизнесмена Сергей Чиж, "опальный олигарх", как ожидается, станет главой наблюдательного совета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пять человек стали героями акции "Гражданское мужество" за помощь витебской милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика