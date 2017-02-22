Милиция предотвратила заказное убийство в Минске. Супружеская пара и их родственник за 5 тысяч долларов пытались найти киллера для индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Трое минчан, занимающихся бизнесом, 29-летняя супружеская пара и их 58-летний родственник на протяжении нескольких месяцев пытались найти исполнителя для убийства индивидуального предпринимателя.

«Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тыс. долларов США», — рассказали в МВД.

Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией убийство удалось предотвратить.

Пара и их родственник задержаны и находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 13 (Приготовление к преступлению), ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ст. 147 УК Беларуси (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Также выяснилось, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного столичного предпринимателя.