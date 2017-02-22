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В Минске предотвратили заказное убийство
23.02.2017 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Милиция предотвратила заказное убийство в Минске. Супружеская пара и их родственник за 5 тысяч долларов пытались найти киллера для индивидуального предпринимателя. Об этом
Трое минчан, занимающихся бизнесом, 29-летняя супружеская пара и их 58-летний родственник на протяжении нескольких месяцев пытались найти исполнителя для убийства индивидуального предпринимателя.
«Основным их мотивом было желание завладеть совместным бизнесом и вернуть старые долги. Потенциальному киллеру они готовы были заплатить 5 тыс. долларов США», — рассказали в МВД.
Благодаря вмешательству сотрудников столичного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией убийство удалось предотвратить.
Пара и их родственник задержаны и находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 13 (Приготовление к преступлению), ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ст. 147 УК Беларуси (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
Также выяснилось, что задержанные планировали организовать аналогичное преступление в отношении еще одного столичного предпринимателя.
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Милиция предостратила заказное убийство в Минске. Супружеская пара и их родственник за 5 тысяч долларов пытались найти киллера для индивидуального...
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