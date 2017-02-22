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Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитника Отечества

23.02.2017 14:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан страны, военнослужащих и ветеранов с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитника Отечества
© Sputnik / Людмила Янковская
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В своем поздравлении президент отметил, что этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, в Беларуси всегда отмечают с особым чувством гордости за воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи Отечества. 

"Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих", – говорится в поздравлении.

Президент высказал особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов и занимается дальнейшим укреплением Вооруженных сил, подчеркнул президент.

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