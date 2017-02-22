МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан страны, военнослужащих и ветеранов с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© Sputnik / Людмила Янковская Ребрышки "Брутальные" с картофелем – на праздничный ужин 23 февраля

В своем поздравлении президент отметил, что этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, в Беларуси всегда отмечают с особым чувством гордости за воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи Отечества.

"Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих", – говорится в поздравлении.

Президент высказал особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Беларуси.