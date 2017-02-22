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В Витебске вандалы разбили стены в отремонтированном подземном переходе

23.02.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Неизвестные вандалы разбили 36 плиток на стенках в подземном переходе на пересечении Московского проспекта, улиц Терешковой и Бровки в Витебске. Переход недавно пережил масштабную реконструкцию, но ремонт продолжается.


Облицовка держится на металлическом каркасе и, получается, что между керамической плиткой и стеной есть небольшое пространство. Хулиганы, скорее всего, проломили плитку ударами ног, так как в некоторых местах видны следы от обуви.

Повреждению подверглись две галереи: та, которая ведет к магазину «Витебские продукты», и та, по которой можно пройти к зданию управления Следственного комитета.



После того, как в подземном переходе сделали реконструкцию, он изменился до неузнаваемости и радует горожан удобством и современной отделкой. Однако камер видеонаблюдения в нем еще нет.

— По данному факту ведут проверку сотрудники Первомайского РОВД, — сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.

Пока никто не задержан.


 
Теги: Витебск
 
 
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Хулиганы, скорее всего, проломили плитку ударами ног, так как в некоторых местах видны следы от обуви.

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