Неизвестные вандалы разбили 36 плиток на стенках в подземном переходе на пересечении Московского проспекта, улиц Терешковой и Бровки в Витебске. Переход недавно пережил масштабную реконструкцию , но ремонт продолжается.





Облицовка держится на металлическом каркасе и, получается, что между керамической плиткой и стеной есть небольшое пространство. Хулиганы, скорее всего, проломили плитку ударами ног, так как в некоторых местах видны следы от обуви.

Повреждению подверглись две галереи: та, которая ведет к магазину «Витебские продукты», и та, по которой можно пройти к зданию управления Следственного комитета.









После того, как в подземном переходе сделали реконструкцию, он изменился до неузнаваемости и радует горожан удобством и современной отделкой. Однако камер видеонаблюдения в нем еще нет.

— По данному факту ведут проверку сотрудники Первомайского РОВД, — сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.

Пока никто не задержан.



