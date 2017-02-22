Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков полагает, что платить налоги должны все трудоспособные граждане, и налога на тунеядство это тоже касается.

На Национальном правовом портале во всю обсуждается тема социального иждивенчества. Пока тысячи людей по всей стране выражают крайнее возмущение инициативой государство «раздеть» самых бедных, чиновники настаивают на социальной справедливости: дескать, такой налог - отличная возможность эту самую справедливость установить.

На сайте даже проводится опрос, в котором граждан спрашивают, согласны ли они «нести бремя финансирования государственных расходов за неработающих лиц, проживающих в республике и пользующихся наравне с налогоплательщиками бесплатным здравоохранением, дотируемыми тарифами на проезд в общественном транспорте, субсидируемыми жилищно-коммунальными услугами и иными социальными благами?». Ответы на весьма своеобразно заданный вопрос не дают особо разгуляться: можно согласиться, так как есть возможность себе это позволить, можно отказаться, так как финансировать госраходы должны все, а можно согласиться заплатить за своих родственников. И больше никаких вариантов.

Активно обсуждают документ чиновники. Накануне прием провела Марианна Щеткина. К ней в администрацию Октябрьского района Минска пришло 14 человек, большая часть из которых - по вопросу освобождения от уплаты налога на тунеядство. Всем, кто претендовал на это, чиновник дала ответы в зависимости от их жизненной ситуации. От уплаты взноса решили освободить молодого человека, который очень хотел стать милиционером. Остальным посоветовали найти работу. щетина также отметила, что Декрет №3 выявляет теневой рынок труда Беларуси и выводит на чистую воду граждан, которые на нем трудятся.

Аналогичного мнения придерживается чиновник из Гомеля. Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов полагает, что президентский декрет должен простимулировать занятых в теневом секторе экономики выйти на поверхность и начать работать легально.

Заместитель министра труда и социального развития Валерий Ковальков уверен, что президентских декрет основан на 56-ой статье Конституции, а плата налогов - социальная справедливость. Все чиновники особо отмечают, что при определенных жизненных обстоятельствах от уплаты сбора могут освободить, но повезет не всем.